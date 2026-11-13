ภาพวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ยามเช้า ต่างจากวันวานจนแทบจำไม่ได้ เปิดสถิติวิเคราะห์

จากถนนไม่เคยหลับ สู่ยามเช้าที่เงียบเหมือนป่าช้า ภาพวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ล่าสุด สะท้อนอะไรบ้าง
กลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Lovely Emilia Nooka ได้โพสต์ภาพ "วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา" ในช่วงเช้า พร้อมเล่าว่าเมื่อก่อนแม้จะเป็นเวลาหกโมงเช้า ถนนสายนี้ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินกันขวักไขว่ แต่ปีนี้หลังตีสี่เป็นต้นไปจนถึงเช้า บรรยากาศกลับเงียบจนนึกว่าป่าช้า ส่วนร้านอาหารที่เคยเปิดขายช่วงเช้าก็ทยอยปิดกิจการไปหมด เหลือเพียงพนักงานร้านเหล้ากับถนนที่ว่างเปล่า
ภาพที่ถูกแชร์ออกไปทำให้เห็นว่าย่านท่องเที่ยวกลางคืนชื่อดังของพัทยาเปลี่ยนไปมาก จากถนนที่เคยมีคนเดินแทบทั้งวันทั้งคืน ตอนนี้กลับเงียบจนหลายคนเห็นแล้วใจหาย และอดสงสัยไม่ได้ว่าพัทยาเงียบแค่ช่วงนี้ หรือเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาจริง ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lovely Emilia Nooka
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Lovely Emilia Nooka
เมื่อก่อน VS ตอนนี้
ในยุครุ่งเรือง วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ได้ชื่อว่าเป็น "ถนนที่ไม่เคยหลับใหล" แสงสีและผู้คนลากยาวไปจนถึงรุ่งเช้า มีทั้งนักท่องเที่ยวที่เพิ่งออกจากผับบาร์ และร้านอาหารเช้าที่คอยรับลูกค้ากลุ่มนี้ แต่ภาพในวันนี้กลับต่างไปมาก ความคึกคักที่เคยลากยาวถึงเช้าแทบไม่เหลือให้เห็น
ด้านเพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้หยิบภาพนี้มาวิเคราะห์ต่อว่า บรรยากาศเหงาไม่ได้เกิดแค่ที่พัทยา แต่ลามไปถึงตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า หรือแม้แต่ร้านตัดผมในหลายจังหวัด พ่อค้าแม่ค้าหลายรายขายได้แค่พอจ่ายค่าเช่าที่ และแม้บางส่วนอาจหันไปสั่งเดลิเวอรี่มากขึ้น แต่ราคาอาหารในแอปฯ ก็สูง ทำให้ผู้บริโภคต้องคิดหนักเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าทางไหน พร้อมตั้งคำถามถึงการแก้ปัญหาปากท้องของภาครัฐ
เกิดอะไรขึ้นกับ วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ?
หากดูจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 25.46 ล้านคน ลดลง 4.5% แม้รายได้ต่อคนต่อทริปจะเพิ่มขึ้น 1.8% ก็ตาม ส่วนสาเหตุที่นักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการ 48% มองว่ามาจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ และอีก 25% มองว่ามาจากข้อจำกัดของไทยเอง โดยมีหลายปัจจัยที่ถูกพูดถึง ดังนี้
- ปัจจัยภายนอก ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่ผันผวน และต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง
- คู่แข่งมาแรง ขณะที่ไทยหดตัว ประเทศคู่แข่งในเอเชียกลับขยายตัว อย่างเกาหลีใต้และเวียดนาม โดยเฉพาะเวียดนามที่มีความคุ้มค่าด้านราคา
- ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์จากข่าวอาชญากรรมและแก๊งสแกมเมอร์ ยังกระทบความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่
- ข้อจำกัดภายในประเทศ ทั้งเที่ยวบินและที่นั่งโดยสารไม่เพียงพอ ความไม่ชัดเจนของนโยบายวีซ่า ปัญหาด่านชายแดน และต้นทุนการท่องเที่ยวที่สูง
- เศรษฐกิจในประเทศ แม้การใช้จ่ายภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยประคองไว้ได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดจากปัญหาหนี้ครัวเรือน
วอล์กกิ้งสตรีท พัทยา ยังมีความหวัง ?
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่าในปี 2570 การท่องเที่ยวไทยมีโอกาสฟื้นตัว โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจกลับมาที่ราว 34 ล้านคน จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นและราคาน้ำมันที่อาจผ่อนคลายลง แต่โจทย์สำคัญคือภาครัฐและภาคธุรกิจจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งคงต้องลุ้นกันต่อว่า ถนนที่เคยไม่หลับใหลอย่างวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา จะกลับมาคึกคักได้อีกครั้งเมื่อไร