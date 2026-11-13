หนุ่มพ้อ ย้ายมาอยู่ขอนแก่น 6 วัน แค่ถามหาร้านอาหารใต้ กลับเจอเหตุการณ์ชวนเสียใจ

หนุ่มโพสต์เล่า เพิ่งย้ายจากภาคใต้มาอยู่ขอนแก่นได้เพียง 6 วันเข้าไปถามหาร้านอาหารใต้ แต่กลับถูกเหยียด งานนี้ชาวเน็ตเสียงแตก
กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ชายหนุ่มรายหนึ่ง โพสต์ผ่านกลุ่ม KKU GROUP ชุมชนชาาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่าเพิ่งย้ายจากภาคใต้มาอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ได้เพียง 6 วัน และเกิดความรู้สึกไม่ดีหลังเข้าไปสอบถามหาร้านอาหารใต้จากคนในพื้นที่ แต่กลับถูกล้อเลียนทั้งสำเนียงและเรื่องศาสนา
เจ้าของเรื่องราวเล่าว่า ระหว่างไปออกกำลังกายที่ยิมแห่งหนึ่งในย่านกังสดาล ได้เดินออกมาสูดอากาศด้านหลังยิม ก่อนจะพบกลุ่มคนที่เจ้าตัวระบุว่าเป็นพนักงานร้านอาหารอีสานที่อยู่ใกล้กัน กำลังนั่งดื่มสุราอยู่ จึงเข้าไปสอบถามหาร้านอาหารใต้ในบริเวณดังกล่าว เพราะคิดถึงอาหารบ้านเกิด
แต่หลังจากได้รับคำตอบว่า ไม่มี เจ้าของโพสต์ก็อธิบายเพิ่มว่า ที่ถามเพราะอยากกินกับข้าวบ้านตัวเอง ก่อนเดินออกมา ทว่ากลับได้ยินเสียงหัวเราะและคำพูดล้อเลียนตามหลัง โดยระบุว่ามีทั้งการล้อสำเนียงใต้ รูปลักษณ์ รวมถึงพาดพิงเรื่องศาสนา จนทำให้รู้สึกไม่สบายใจ
เจ้าของโพสต์ยังมองว่า ไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาอะไร ก็ไม่ควรถูกนำมาเป็นเรื่องล้อเลียน พร้อมตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าเป็นพนักงานร้านอาหาร แต่กลับนั่งดื่มสุราในช่วงเวลาที่ร้านยังเปิดให้บริการ ทั้งยังฝากให้ผู้ประกอบการใส่ใจพฤติกรรมของบุคลากรด้วย
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวไม่ได้เปิดเผยชื่อร้านอาหารและยิมที่เกี่ยวข้อง โดยให้เหตุผลว่ากังวลเรื่องความปลอดภัย และยังต้องการกลับไปใช้บริการยิมแห่งเดิม ทั้งนี้ เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้โพสต์เพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง
ชาวเน็ตเสียงแตก ตั้งข้อสงสัยเรื่องราวจริงหรือแต่ง
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง บางส่วนให้กำลังใจเจ้าของเรื่อง มองว่าการย้ายมาอยู่ต่างถิ่นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะคนที่ต้องห่างบ้านและครอบครัว พร้อมแนะนำว่าอย่าเก็บคำพูดของคนที่ไม่รู้จักมาใส่ใจ เพราะยังมีคนดี ๆ อีกมากมายที่พร้อมต้อนรับคนต่างถิ่น
ขณะเดียวกัน ก็มีอีกหลายเสียงตั้งข้อสงสัยว่าเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยมองว่าร้านอาหารใต้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอยู่หลายร้านและหลายโซน การค้นหาผ่านแผนที่หรือรีวิวออนไลน์ก็น่าจะช่วยให้หาร้านได้ไม่ยาก จึงสงสัยว่าทำไมถึงต้องเดินเข้าไปถามกลุ่มคนที่กำลังดื่มสุราเช่นนั้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายละเอียดบางอย่างในเรื่องเล่าดูไม่ค่อยสมเหตุสมผล
บางความคิดเห็นยังยกประสบการณ์ของคนใต้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในภาคอีสานมานานถึง 9 ปี โดยระบุว่าคนในพื้นที่มีอัธยาศัยดี และปัจจุบันก็พบเห็นคนใต้ในจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น มีร้านอาหารใต้ที่ไปกินประจำ ซึ่งไม่เคยพบเจอเหตุการณ์เหยียดแต่อย่างใด