อ่วม ไมโครซอฟท์ล่ม สะเทือนทั่วโลก - ไทยกระทบด้วย ธนาคารแห่แจ้งช่องทางติดต่อสำรอง

ไมโครซอฟท์ ล่มทั่วโลก กระทบผู้ใช้งานหลายประเทศ ไทยได้รับผลกระทบด้วย ธนาคารดังแห่ประกาศแจ้งลูกค้า พร้อมเปิดช่องทางติดต่อสำรอง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานเหตุขัดข้องของ ไมโครซอฟท์ (Microsoft 365) ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริการสำคัญหลายรายการ ทั้ง Outlook, Microsoft Teams และ Copilot โดยปัญหาเริ่มต้นในสหรัฐอเมริกา ก่อนขยายวงกว้างไปยัง 74 ประเทศและดินแดน ตามข้อมูลจาก Downdetector เว็บไซต์ติดตามสถานะการใช้งานระบบออนไลน์
ข้อมูลจาก รเอยเตอร์ส ระบุว่า ในช่วงที่เกิดปัญหาสูงสุด Downdetector พบรายงานผู้ใช้งาน Outlook ในสหรัฐฯ มากกว่า 130,000 ราย ภายในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ขณะที่ปัญหายังคงยืดเยื้อเข้าสู่ช่วงเวลาทำการของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งอินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น
ด้าน Microsoft เปิดเผยว่า ปัญหาเกิดจากภาระการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายภูมิภาค ส่งผลให้ผู้ใช้งานประสบปัญหาการเชื่อมต่อ บริษัทจึงดำเนินมาตรการแก้ไข ทั้งหยุดการติดตั้งระบบเพิ่มเติม ย้ายปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับผลกระทบ และเริ่มต้นระบบเซิร์ฟเวอร์บางส่วนใหม่
อย่างไรก็ตาม แม้ ไมโครซอฟท์ จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพบสัญญาณการฟื้นตัวในบางพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าระบบจะกลับมาให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุว่ายังไม่พบข้อมูลว่ามีกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือการโจมตีทางไซเบอร์เป็นสาเหตุของเหตุขัดข้องครั้งนี้
ระบบธนาคารไทยได้รับผลกระทบ งดรับ-ส่งอีเมลชั่วคราว
สำหรับประเทศไทย ผลกระทบจาก ไมโครซอฟท์ล่ม ได้ขยายมาถึงภาคธนาคาร โดยธนาคารหลายแห่งออกประกาศแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาการติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล พร้อมแนะนำให้ใช้ช่องทางอื่นทดแทนในระหว่างที่ระบบยังไม่กลับมาเป็นปกติ ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งว่าระบบรับ-ส่งอีเมลของธนาคารไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจาก Microsoft 365 ขัดข้องในวงกว้างทั่วโลก โดยลูกค้าสามารถติดต่อผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ Krungthai Contact Center โทร. 0 2111 1111 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ธนาคารกสิกรไทย (KBank) พบปัญหาการให้บริการติดต่อผ่านอีเมลจากเหตุขัดข้องของ Microsoft 365 โดยลูกค้ายังสามารถติดต่อผ่าน KBank Live LINE Official บัญชี @kbanklive, K-Contact Center โทร. 0 2888 8888 และ K-BIZ Contact Center โทร. 0 2888 8822 ได้ตามปกติ
- ธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb) แจ้งว่าระบบรับ-ส่งอีเมลไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าบางราย พร้อมแนะนำให้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch โดยเลือกแชตกับเจ้าหน้าที่ผ่าน Yindee, ttb contact center โทร. 1428 หรือสาขาธนาคารที่เปิดให้บริการ
- ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ประกาศงดให้บริการติดต่อผ่านอีเมลบางช่องทางเป็นการชั่วคราว ได้แก่ customer_service@scb.co.th, contact_business@email.scb.co.th และ merchant@email.scb.co.th จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยลูกค้าบุคคลสามารถติดต่อ SCB Call Center โทร. 0 2777 7777 ส่วนลูกค้าธุรกิจติดต่อ Business Call Center โทร. 0 2722 2222
ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยืนยันว่าบริการทางการเงินผ่านช่องทางอื่นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน SCB EASY, SCB Business Anywhere, SCB Business Net, แอปฯ แม่มณี สาขาธนาคาร และเครื่อง ATM
ไมโครซอฟท์ล่ม กระทบถึงธุรกิจทั่วโลก
นอกจากภาคธนาคารไทยแล้ว เหตุขัดข้องครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนในหลายประเทศ โดยหน่วยงานรัฐบาลในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ ต่างได้รับผลกระทบ ขณะที่บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์อย่าง OpenAI และ Anthropic ก็รายงานปัญหาการเชื่อมต่อกับบริการของ Microsoft เช่นกัน
นอกจากนี้ สายการบิน IndiGo และ Akasa Air ของอินเดีย ยังได้รับผลกระทบต่อระบบบริการลูกค้าผ่านอีเมล ขณะที่บริษัทด้านหลักทรัพย์ ประกันชีวิต และการจัดการกองทุนในไต้หวัน ก็ประสบปัญหาด้านการดำเนินงาน จนมีรายงานว่าบริษัทแห่งหนึ่งต้องยกเลิกธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรที่กำหนดไว้แล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ ไมโครซอฟท์ เนื่องจากเป็นการเกิดปัญหาขัดข้องครั้งที่สองในปีนี้ หลังจากก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุระบบล่มในเดือนมกราคมที่ผ่านมา