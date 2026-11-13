บิ๊กซี รามอินทรา กำลังจะปิดสาขาอีกหนึ่ง ภายในสิ้นเดือน พ.ย. 69

บิ๊กซี รามอินทรา กำลังจะปิดสาขาอีกหนึ่ง ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569 พร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาสนั่น
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ต่างโพสต์ว่า บิ๊กซี รามอินทรา เป็นอีกสาขาหนึ่งที่จะปิดให้บริการภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2569 ทำให้ทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ากระหน่ำ จนคนเริ่มมาช็อปปิ้งจนเกลี้ยง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Big C (59 Moo 4 Ram Indra Rd, Bangkok, Thailand)
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Big C (59 Moo 4 Ram Indra Rd, Bangkok, Thailand)
สำหรับบิ๊กซี รามอินทรา ก่อนหน้านี้เป็นห้างคาร์ฟูร์ แล้วเปลี่ยนเป็นบิ๊กซี มีอายุนานกว่า 28 ปี ในที่สุดก็กำลังจะปิดตำนานอีกหนึ่งที่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Big C (59 Moo 4 Ram Indra Rd, Bangkok, Thailand)