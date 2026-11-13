หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุผลขอพักหน้าจอ โหนกระแส 1 วัน เป็นเหตุผลที่หลายคนคาดไม่ถึง

หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุผลที่ขอพักหน้าจอรายการโหนกระแส 1 วัน หลังเจอเรื่องมูลนิธิต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ทั้ง บุ๋ม ปนัดดา และปม หมา แมว ทำเก็บไปคิดกลางดึก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย พูดในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เผยสาเหตุ ขอพักหน้าจอ โหนกระแส 1 วัน โดยเทปวันนี้จะให้ หมวย อริสรา จัดรายการแทนร 1 วัน
ภาพจาก โหนกระแส
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ขอพักจัดรายการโหนกระแส และ เรื่องมูลนิธิ 1 วัน เพราะว่าเมื่อคืนนี้เอาจริง ๆ ตื่นมา ตีสาม เห็นเป็นหน้าบุ๋มกับหน้าหมาแมวเลย วิ่งในหัว นี่เรื่องจริงสาบาน หลอนจริง ๆ ทำเรื่องพวกนี้มา 2 สัปดาห์แล้ว หลับ ๆ อยู่แล้วแบบพอลืมตา พอรู้สึกตัวเรื่องนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวมากเลย
วันนี้ขออนุญาตนะโหนกระแสผมขอพัก 1 วันเดี๋ยวพี่หมวยจะทำรายการแทน เดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์ครับ
ภาพจาก โหนกระแส