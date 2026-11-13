วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569|
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หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุผลขอพักหน้าจอ โหนกระแส 1 วัน เป็นเหตุผลที่หลายคนคาดไม่ถึง

แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:55 น.

หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุผลขอพักหน้าจอ โหนกระแส 1 วัน เป็นเหตุผลที่หลายคนคาดไม่ถึง

แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:55 น.

          หนุ่ม กรรชัย เผยเหตุผลที่ขอพักหน้าจอรายการโหนกระแส 1 วัน หลังเจอเรื่องมูลนิธิต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ ทั้ง บุ๋ม ปนัดดา และปม หมา แมว ทำเก็บไปคิดกลางดึก 

หนุ่ม กรรชัย

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569  หนุ่ม กรรชัย พูดในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เผยสาเหตุ ขอพักหน้าจอ โหนกระแส 1 วัน โดยเทปวันนี้จะให้ หมวย อริสรา จัดรายการแทนร 1 วัน

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก โหนกระแส

          หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ขอพักจัดรายการโหนกระแส และ เรื่องมูลนิธิ 1 วัน เพราะว่าเมื่อคืนนี้เอาจริง ๆ ตื่นมา ตีสาม เห็นเป็นหน้าบุ๋มกับหน้าหมาแมวเลย วิ่งในหัว นี่เรื่องจริงสาบาน หลอนจริง ๆ ทำเรื่องพวกนี้มา 2 สัปดาห์แล้ว หลับ ๆ อยู่แล้วแบบพอลืมตา พอรู้สึกตัวเรื่องนี้มันวนเวียนอยู่ในหัวมากเลย 

          วันนี้ขออนุญาตนะโหนกระแสผมขอพัก 1 วันเดี๋ยวพี่หมวยจะทำรายการแทน เดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์ครับ

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก โหนกระแส

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