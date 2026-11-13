ทหารชายแดน เผยวิธีหาทางออกเวลาหลงป่า ให้ดูที่เถาวัลย์ต้นไม้ บอกทิศได้ ด้าน อ.เจษฎา ตอบโต้ทันควัน ไม่จริงเสมอไป
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ทหารชายแดนรายหนึ่ง โพสต์ถึงความรู้ว่า ถ้าหากหลงป่าหาทางออกไม่เจอ แสงจากดวงอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึง ทำให้เราไม่รู้ทิศ ให้สังเกตหาเถาวัลย์ เพราะมันจะพันจากด้านซ้ายไปขวา ไปหาฝั่งที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ (ทิศตะวันออก) อยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เรื่องนี้ไม่จริงเสมอไป มันขึ้นอยู่กับพืชที่เถาวัลย์พันรอบต้นไม้นั้นด้วย บางชนิดก็พันตามเข็มนาฬิกา บางชนิดก็ทวนเข็ม จึงไม่สามารถนำมาระบุทิศได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant