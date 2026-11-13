วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569|
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อ.เจษฎา ตอบแล้ว ปมหาทิศหลงป่าจากเถาวัลย์ ทำได้จริงไหม หลังทหารบอกทำได้

แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:59 น.

อ.เจษฎา ตอบแล้ว ปมหาทิศหลงป่าจากเถาวัลย์ ทำได้จริงไหม หลังทหารบอกทำได้

แก้ไขเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:59 น.

          ทหารชายแดน เผยวิธีหาทางออกเวลาหลงป่า ให้ดูที่เถาวัลย์ต้นไม้ บอกทิศได้ ด้าน อ.เจษฎา ตอบโต้ทันควัน ไม่จริงเสมอไป

หลงป่าดูเถาวัลย์

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ทหารชายแดนรายหนึ่ง โพสต์ถึงความรู้ว่า ถ้าหากหลงป่าหาทางออกไม่เจอ แสงจากดวงอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึง ทำให้เราไม่รู้ทิศ ให้สังเกตหาเถาวัลย์ เพราะมันจะพันจากด้านซ้ายไปขวา ไปหาฝั่งที่มีแสงจากดวงอาทิตย์ (ทิศตะวันออก) อยู่เสมอ

หลงป่าดูเถาวัลย์

หลงป่าดูเถาวัลย์

          อย่างไรก็ตาม อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เรื่องนี้ไม่จริงเสมอไป มันขึ้นอยู่กับพืชที่เถาวัลย์พันรอบต้นไม้นั้นด้วย บางชนิดก็พันตามเข็มนาฬิกา บางชนิดก็ทวนเข็ม จึงไม่สามารถนำมาระบุทิศได้

หลงป่าดูเถาวัลย์

หลงป่าดูเถาวัลย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant


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