สาวเจอผีเสื้อกลางคืนสีส้มทอง ปีกมีลูกเล่นโปร่งใสมองทะลุได้ ชาวเน็ตแห่ชมธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ ด้านผู้รู้เฉลยแล้วคือผีเสื้ออะไร
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 คุณ Sornsawan Thimphitak สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊ก The Moths of Thailand ผีเสื้อกลางคืนในประเทศไทย ได้โพสต์ภาพผีเสื้อกลางคืนตัวใหญ่ สีส้มทองสดใส เกาะนิ่งอยู่ริมทางเดิน พร้อมเล่าว่าไม่เคยเห็นตัวแบบนี้มาก่อน ที่สะดุดตาที่สุดคือบนปีกทั้งสี่ข้างมีวงกลมคล้ายดวงตา และตรงกลางวงยังโปร่งใสจนมองทะลุได้ด้วย
ภาพดังกล่าวทำเอาสมาชิกในกลุ่มเข้ามาร่วมพูดคุยกันคึกคัก เสียงส่วนใหญ่ชมว่าธรรมชาติช่างสร้างสรรค์มาได้สวยงามเหลือเกิน ขณะที่อีกหลายคนก็ช่วยกันหาคำตอบว่าเจ้าตัวนี้คือผีเสื้อชนิดไหน โดยมีคนคาดว่าน่าจะเป็น ผีเสื้อไหมป่าทาซาร์ หรือ Tasar Silkmoth
ไม่เพียงเท่านั้นยังมีสมาชิกเข้ามาแชร์ภาพผีเสื้อหน้าตาคล้ายกันที่บินมาเกาะอยู่ข้างหน้าต่างบ้าน แต่เป็นสีน้ำตาลอมแดง พร้อมถามว่าเป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ยืนยันว่ามีจุดโปร่งใสแบบเดียวกัน
ก่อนที่จะมีสมาชิกกลุ่มรายหนึ่งเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผีเสื้อไหมป่าทาซาร์ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Antheraea paphia เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ในวงศ์ผีเสื้อยักษ์ (Saturniidae) และอยู่ในสกุล Antheraea ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแมลงที่มนุษย์นำรังมาสาวเส้นใย เพื่อทอเป็นผ้าไหมป่าที่ทั้งสวยงามและทนทานนั่นเอง