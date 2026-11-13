ทนายแก้ว ไปเที่ยวจีน ลงรูปหมู่เพื่อนเพียบ แต่คนซูมหาคนคนหนึ่งว่ามาด้วยไหม สรุปไม่มา เพราะไม่เห็นจัดรายการโหนกระแส ความจริงคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว มีการลงรูปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน พร้อมกับมิตรสหายมากหน้าหลายตา เช่น วัน อยู่บำรุง, เอก สายไหมต้องรอด เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แฟนคลับต่างคอมเมนต์ถามหาคนคนหนึ่ง นั่นคือ หนุ่ม กรรชัย ทำไมไม่ได้มาด้วย ทั้งที่ไม่ได้จัดโหนกระแส ซึ่งความจริงแล้ว สาเหตุที่หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้จัดรายการ ไม่ได้เกี่ยวกับการเดินทางมาเที่ยว แต่เป็นเพราะเครียดจากการทำข่าวบุ๋ม ปนัดดา กับ มูลนิธิหมาแมว ต่อเนื่องนานเกินไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทนายแก้ว