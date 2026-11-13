ไขปริศนา 2 จังหวัดภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลเลย ทั้งที่เป็นภาคที่มีภาพลักษณ์เรื่องนี้

ไขปริศนา 2 จังหวัดภาคใต้ที่ไม่ติดทะเลเลย ทั้งที่เป็นภาคที่มีภาพลักษณ์เรื่องทะเล จังหวัดนั้น คือจังหวัดอะไร
เป็นที่รู้กันว่าภาคใต้ของไทยขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยและชายหาดยาว แต่ในจำนวน 14 จังหวัดภาคใต้ กลับมีอยู่ 2 จังหวัดที่ไม่มีแนวชายฝั่งเป็นของตัวเอง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 กระปุกดอทคอม หาคำตอบมาให้แล้วว่า 2 จังหวัดนั้นคือ ยะลา และ พัทลุง สองจังหวัดนี้ไม่ได้ติดทะเลทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ต่างจากจังหวัดอื่นในภาคใต้ที่มีแนวชายฝั่งอย่างน้อยหนึ่งด้านเกือบทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ได้ติดทะเล แต่ จ.พัทลุง ก็ยังติดทะเลสาบสงขลา