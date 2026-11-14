จับอดีตพนักงานแบงก์ เอาเงินลูกค้าไปใช้จ่ายส่วนตัว 13 ปี 53 ล้านบาท

จับอดีตพนักงานแบงก์ เอาเงินลูกค้าไปซื้อขายกองทุนส่วนตัวร่วม 53 ล้านบาท ทำมานานกว่า 13 ปีถึงถูกจับกุมตัว เจ้าตัวอ้างสภาพคล่อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมนางรุ่งรัชนี อายุ 58 ปี ในความผิดฐานลักทรัพย์นายจ้าง, ปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านพักแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจาก นางรุ่งรัชนี อาศัยความเชื่อใจในฐานะผู้แนะนำการลงทุนของธนาคารแห่งหนึ่ง แอบนำเอกสารสำคัญของลูกค้า ทั้งหมด 13 ราย ไปเปิดบัญชีกองทุนและทำบัตร ATM โดยพลการ จากนั้นลักลอบโอนเงินทุนของลูกค้า นำไปใช้ซื้อ-ขายกองทุน และนำส่วนต่างที่ได้ไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมมูลค่ากว่า 53.57 ล้านบาท พร้อมปลอมเอกสารปกปิดความผิด นาน 13 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-2568)
ต่อมาธนาคารตรวจพบความผิดปกติจึงได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจตลาดทุนและหลักทรัพย์เป็นเวลา 10 ปี
ภายหลังจากข่าวดังกล่าวเผยแพร่ไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและติดตามจับกุมตัว นางรุ่งรัชนี จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวได้ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าทางครอบครัวประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจากเหตุน้ำท่วมปี 2554 ทำให้ผู้ถูกจับซึ่งเป็นเสาหลักครอบครัวถูกกดดัน