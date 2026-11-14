น้องต้นข้าว เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวในห้องพิเศษ แต่กลับมีช่างมาเจาะปรับปรุงห้อง รพ. ดัง

น้องต้นข้าว เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวในห้องพิเศษโรงพยาบาลดัง แตกลับมีช่างเข้ามาเจาะปรับปรุงห้องนานหลายชั่วโมง ใช้ผ้าคลุมหน้าผู้ป่วย วอนตรวจสอบชี้แจง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด โพสต์ว่า ครอบครัวคาใจ น้องต้นข้าว นักเรียน ม.5 วัย 17 ปี เสียชีวิต หลังรักษาตัวในห้องพิเศษ โรงพยาบาลดัง ในเขตอำเภอบางละมุง เผยมีช่างเข้าเจาะปรับปรุงห้องนานหลายชั่วโมง ใช้เพียงผ้าคลุมหน้าผู้ป่วย วอนโรงพยาบาลชี้แจงมาตรการความปลอดภัยผู้ป่วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด
พ่อแม่เปิดใจทั้งน้ำตา หลังสูญเสียน้องต้นข้าว นักเรียนหญิงวัย 17 ปี เผยระหว่างรักษาตัวในห้องพิเศษที่ครอบครัวเข้าใจว่าเป็นห้องปลอดเชื้อ มีช่าง 4-5 คน เข้ามาเจาะปรับปรุงห้องนานหลายชั่วโมง อ้างช่างไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือชุดป้องกัน ขณะที่ลูกสาวเจาะคอและต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด
มีเพียงผ้านำมาคลุมบริเวณใบหน้า ก่อนอาการทรุดลงในเวลาต่อมา ครอบครัวย้ำไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิต แต่อยากให้โรงพยาบาลตรวจสอบและชี้แจง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้กับผู้ป่วยรายอื่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Survive - สายไหมต้องรอด