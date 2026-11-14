ปลาอินทรี เจอสภาพแบบนี้มันคืออะไร ควรกินต่อไหม แม่ค้าขายปลามาตอบเอง เป็นความรู้ใหม่ที่ไม่เคยเจอมาก่อน
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Natnaree Promduang มีการโพสต์ภาพปลาอินทรี ข้างในมีลักษณะที่ค่อนข้างแย่มาก ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
ขออนุญาตสอบถามค่า พอดีคุณแม่ซื้อปลาอินทรีมาจากตลาด เมื่อนำมาหั่นเป็นชิ้นพบว่าเนื้อปลามีลักษณะผิดปกติดังภาพค่ะ อยากทราบเป็นความรู้ว่าคืออะไร และเกิดจากสาเหตุอะไร ขอบคุณค่ะ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natnaree Promduang
ด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ว่า เป็นฝีหนอง หรือ มีปรสิต (คือมีการติดเชื้อในตัวปลา) ไม่ควรกินนะคะ ให้ทิ้งทั้งหมด
ข้อสำคัญนะคะ ภาชนะที่หั่นหรือชามที่ใส่ล้าง ต้องล้างทำความสะอาดให้ดีเลยนะคะ เพราะจะมีการท้องเสียติดเชื้อได้เลย ที่รู้เพราะป้าขายของทะเล จำพวกปลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Natnaree Promduang