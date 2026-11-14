วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569|
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ปลายปีธุรกิจปิดตัวไปเยอะ โดยเฉพาะร้านอาหารชาบู แต่มีธุรกิจหนึ่งที่รอด แม้ลูกค้าน้อย

แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:41 น.

ปลายปีธุรกิจปิดตัวไปเยอะ โดยเฉพาะร้านอาหารชาบู แต่มีธุรกิจหนึ่งที่รอด แม้ลูกค้าน้อย

แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:41 น.

       ธุรกิจปิดตัวไปเยอะ ร้านอาหาร ชาบูก็ไม่รอด แต่มีธุรกิจหนึ่งที่ยังอยู่ได้ แม้ลูกค้าน้อย เฉลยว่าคืออะไร

ร้านแว่น

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 กลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึง เมื่อปัจจุบันมีธุรกิจปิดตัวไปเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะร้านอาหารและร้านชาบู แต่กลับมีธุรกิจอย่างหนึ่งที่ยังรอดอยู่ได้ ทั้ง ๆ ที่ลูกค้าไม่ได้เยอะ

ร้านแว่น

ร้านแว่น

          โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ธุรกิจร้านอาหารปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ธุรกิจที่ยังเปิดต่อไปได้ แม้ลูกค้าจะน้อย คือ ร้านแว่น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่คนวิเคราะห์ว่า มีต้นทุนต่ำ แต่กำไรสูง อีกทั้งทุกคนล้วนมีปัญหาด้านสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น หรือปัญหาสายตาอื่น ๆ จึงยังมีคนที่ต้องใช้บริการอยู่เสมอ

ภาพจาก Nach-Noth / Shutterstock.com


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