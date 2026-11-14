แอปฯ มีตัง โต้กลับ เบ๊น อาปาเช่ ยันไม่ใช่แอปฯ เงินกู้เถื่อน มีใบอนุญาตจากกระทรวง !

เจ้าของแอปฯ มีตัง ออกเอกสารชี้แจง หลังเจอ เบ๊น อาปาเช่ พาดพิงเรื่องแอปฯ เงินกู้เถื่อน ยืนยันถูกกฎหมาย ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ดอกเบี้ยไม่เกิน 36%
เป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตา กรณีอินฟลูฯ ดัง เบ๊น อาปาเช่ ออกมาเล่าอุทาหรณ์เรื่องแอปฯ เงินกู้เถื่อน ตลอด 1 ปี จ่ายไปเกือบ 2 ล้าน หลังเจอโฆษณาเงินกู้ดอกเบี้ยถูกมาก และรับรองโดยกระทรวงการคลัง จึงโหลดและเอาเงินมาใช้จ่ายส่วนตัว แต่ดอกเบี้ยกลับไม่เป็นไปตามที่เจอในโฆษณา
พอได้มาก็ชำระคืนตามปกติ แล้วเงินก็เข้ามาใหม่ ไม่มีคนบังคับให้ไปกดกู้ ทำด้วยตนเอง แต่สิ่งที่เจอคือบอกว่าดอกเบี้ย 1-2% แต่คิดค่าบริการ 5-6 พันบาท สมมุติกดยอด 10,000 เงินจะเข้า 6,000 แต่ต้องจ่ายคืนเต็ม 10,000 บาท ภายใน 6 วัน หากไม่มีเงินต้นคืน ก็ต้องจ่ายขยายเวลา
ที่ผ่านมาไม่เคยบอกใคร เก็บไว้กับตัวเองตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ไม่เคยบิด ไม่เคยโกง ก็เครียดมากเพราะบางทีหาจ่ายไม่ทัน แต่ก็ต้องพยายามหามาจ่าย เพราะกลัวเรื่องชื่อเสียง แต่สุดท้ายมาโพสต์เพราะบัญชีถูกอายัด ตาม พ.ร.ก. ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พอติดต่อธนาคารและตำรวจ ได้ข้อสรุปว่าที่โอนจ่ายไปคือแอปฯ เงินกู้เถื่อน ที่โอนไปมีแต่บัญชีม้า และบัญชีมิจฉาชีพ
พอเอาข้อมูลไปชี้แจง ตำรวจจึงบอกให้หยุดทั้งหมด ที่จ่ายไปเป็นการโอนเข้าบัญชีมิจฉาชีพ วันนี้ที่มาโพสต์เพราะไม่ไหวจริง ๆ บัญชีโอนอายัด ทำธุรกรรมไม่ได้ โดนขู่ประจาน ขู่ทำร้าย ขู่บุกบ้าน และบอกว่าตำรวจทำอะไรเขาไม่ได้ เขาไม่เคยกลัวตำรวจ เปิดมาหลายปีแล้ว ไม่มีใครทำอะไรได้ พร้อมระบุชื่อแอปฯ ที่ตนเองไปกู้และเจอในแอปสโตร์หลายแอปฯ
ก่อนที่ล่าสุด (14 พฤศจิกายน 2569) บริษัทเจ้าของแอปฯ "มีตัง" หนึ่งในแอปฯ ที่ถูกพาดพิง ได้ออกมาชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ (Pico Finance) จากกระทรวงการคลัง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- บริษัทฯ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลัง ผู้กู้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีครบถ้วนเต็มจำนวน 100% โดยไม่หักเงินใด ๆ
- แอปฯ มีการแสดงข้อมูลรายละเอียด วงเงินกู้ ดอกเบี้ย และกำหนดการชำระคืนเงินกู้ให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนที่ผู้กู้จะยืนยันสมัครเงินกู้
- การชำระเงินคืนเงินกู้ จะต้องทำรายการด้วยระบบ QR Code Payment ในแอปฯ ผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเข้า "บัญชีบุคคลธรรมดา"
- ขอยืนยันว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน และเป็นสิทธิ์ของผู้กู้ที่จะยืนยันการสมัครหรือไม่ก็ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Benz Apache - เบ๊น อาปาเช่