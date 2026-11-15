วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569|
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เปิดภาพห้องพักรายวัน สภาพแบบนี้ 200 บาทต่อคืน เป็นไปได้ยังไง ทั้งกว้างและสะอาด

แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:19 น.

เปิดภาพห้องพักรายวัน สภาพแบบนี้ 200 บาทต่อคืน เป็นไปได้ยังไง ทั้งกว้างและสะอาด

แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09:19 น.

          เปิดภาพห้องพักรายวัน 200 บาทต่อคืน สะอาดสะอ้าน กว้างขวาง ได้ราคาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย ข้อเสียมีเพียงไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและห้องน้ำรวม

ห้องพักรายวัน

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ชุกหัวนอน-ห้องพัก200บาทต่อวัน โพสต์แนะนำห้องพักรายวันราคาประหยัด คืนละ 200 บาท เหมาะสำหรับญาติที่มาเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า หรือผู้ที่เดินทางมาและต้องการประหยัดงบ

ห้องพักรายวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชุกหัวนอน-ห้องพัก200บาทต่อวัน

ห้องพักรายวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชุกหัวนอน-ห้องพัก200บาทต่อวัน

          โดยห้องพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในสวนน้ำจันท์ จ.จันทบุรี ทางเพจระบุว่าบรรยากาศบริเวณห้องพักโปร่งโล่งสบาย ส่วนภาพที่โพสต์ให้เห็นห้องผนังสีขาว พื้นสีเทา ภายในมีเตียงนอน โซฟา ชั้นวางของ และพัดลมติดผนัง ส่วนห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมที่สะอาด

ห้องพักรายวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชุกหัวนอน-ห้องพัก200บาทต่อวัน

ห้องพักรายวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชุกหัวนอน-ห้องพัก200บาทต่อวัน


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