ร้านน้ำขายเมนูนี้ เห็นแล้วคิดดีไม่ได้จริง ๆ อยากรู้รสชาติมันเป็นยังไง ชาวเน็ตห่วงภาษาไทย ป้ายขายคำผิดเยอะเกิน
วันที่้ 15 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการถ่ายรูปเมนูร้านน้ำ แต่เห็นเมนูหนึ่งผิดสังเกตมาก จนต้องมองซ้ำ นั่นคือ เสวรส ผิดจนคิดดีไม่ได้จริง ๆ ว่าแต่มันเป็นเมนูอะไร
อย่างไรก็ตาม คำที่ถูกต้องคือ "เสาวรส" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งตกสระอาไป นอกจากนี้ภายในป้ายยังพบคำผิดอื่น ๆ อีก เช่น "อินตาเลี่ยน" ที่ถูกต้องคือ "อิตาเลียน" และ "โยเกิต" ที่ถูกต้องคือ "โยเกิร์ต"
ชาวเน็ตเห็นแบบนี้ล้วนแต่ห่วงเรื่องภาษา ผิดเยอะเกินไป อนาคตภาษาไทยจะเป็นยังไง