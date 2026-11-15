วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569|
เข้าสู่ระบบ|สมัครสมาชิก
Kapook.com

ภาพล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์

แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:33 น.

ภาพล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์

แก้ไขเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:33 น.

          ภาพล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ 

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ

          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

          ก่อนที่ล่าสุด (13 พฤศจิกายน 2569) เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม จะเผยภาพล่าสุดของ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสดังกล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า "ขออนุโมทนาบุญร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป"

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
          ทั้งนี้ได้มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมชื่นชมความงดงามอิ่มบุญของเจ้าคุณพระฯ กันเป็นจำนวนมาก

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ