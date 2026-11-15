ภาพล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์

ภาพล่าสุด เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ก่อนที่ล่าสุด (13 พฤศจิกายน 2569) เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม จะเผยภาพล่าสุดของ เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ในโอกาสดังกล่าว พร้อมทิ้งท้ายว่า "ขออนุโมทนาบุญร่วมกับพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ทั้งนี้ได้มีประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญ พร้อมชื่นชมความงดงามอิ่มบุญของเจ้าคุณพระฯ กันเป็นจำนวนมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ธรรมนาวา วัง - เรือหลวงแห่งธรรม