จับเว็บไซต์พนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 400 ล้านบาท เล็งขยายผลต่อ

จับเว็บไซต์พนันออนไลน์ เงินหมุนเวียน 400 ล้านบาท ผู้ต้องหา 13 ราย จับได้ 7 ราย เบื้องต้นตั้ง 2 ข้อหา พร้อมขยายผลต่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท. รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบเว็บไซต์พนันออนไลน์ มีเงินหมุนเวียนเดือนละ 30-40 ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 400 ล้านบาทต่อปี จึงได้ออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 13 ราย เบื้องต้นจับกุมได้ 7 ราย ดังนี้
1. นางสาวฉัตรมณี วัย 41 ปี ทำหน้าที่ ถอนเงินเว็บพนัน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ วัย 44 ปี ทำหน้าที่ กรรมการบริษัทในเครือข่ายเว็บพนัน
3. นายพัชรพล วัย 57 ปี ทำหน้าที่ กรรมการบริษัทในเครือข่ายเว็บพนัน
4. นางสาวกรทิพย์ วัย 40 ปี ทำหน้าที่ บัญชีม้า
5. นางสาวชญณิชา วัย 53 ปี ทำหน้าที่ บัญชีม้า
6. นางบุหงา วัย 65 ปี ทำหน้าที่ บัญชีม้า
7. นายเลิศชาย วัย 31 ปี ทำหน้าที่ บัญชีม้า
เบื้องต้นมีการดำเนินคดีในข้อหา
1. ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
2. สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน
สำหรับผู้ต้องหารายอื่น ตำรวจกำลังตรวจสอบเพื่อขยายผลการจับกุมต่อไป