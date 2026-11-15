เปิดข้อความจากใจ ร้านอาหารในตำนาน 60 ปี ยอมรับปีนี้หนักไม่แพ้ปีโควิดเพราะอะไร พร้อมให้กำลังใจเพื่อนร่วมอาชีพในการฝ่าฟันปัญหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขนมจีนไหหลำ เจ๊วา เจ๊หย่ง kanomjeen Hai-lam
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก ขนมจีนไหหลำ เจ๊วา เจ๊หย่ง kanomjeen Hai-lam ของร้านขนมจีนในตำนานกว่า 60 ปี มีการโพสต์ถึงสถานการณ์ธุรกิจร้านอาหารในปีนี้ ซึ่งทางร้านก็ยอมรับว่า หนักหนาไม่แพ้ปีโควิด รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้
ปีนี้…เป็นอีกหนึ่งปีที่ยากที่สุดของการทำร้านอาหารจริง ๆ ค่ะ
หลายคนอาจจะคิดว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของคนทำร้านอาหารคงเป็นช่วงโควิด แต่สำหรับเจ๊แล้ว ต้องยอมรับตามตรงว่า ปีนี้เป็นอีกปีที่หนักหนาไม่แพ้กัน หรืออาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำ
ด้วยสถานการณ์โลก สภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ราคาน้ำมัน ต้นทุนวัตถุดิบ และอีกสารพัดปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ทุกอย่างล้วนส่งผลกระทบต่อคนทำมาค้าขายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ร้านเจ๊วา เจ๊หย่ง อยู่คู่กับลูกค้ามากว่า 60 ปีแล้วค่ะ
ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านวิกฤตมาหลายครั้ง เห็นทั้งวันที่ร้านเต็มไปด้วยลูกค้า และวันที่ต้องนั่งมองเก้าอี้ว่าง ๆ
แต่ไม่ว่าจะผ่านประสบการณ์มามากแค่ไหน ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เหนื่อย หรือไม่รู้สึกท้อในบางวัน
ปีนี้เจ๊เห็นร้านอาหารหลายร้านทยอยปิดตัวลง บางร้านเป็นร้านเก่าแก่ บางร้านเพิ่งเริ่มต้น บางร้านมีอาหารอร่อย มีความตั้งใจ มีความฝัน แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถประคองตัวไปต่อได้
เจ๊เข้าใจความรู้สึกนั้นดีค่ะ และอยากส่งกำลังใจไปถึงทุกคนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลายากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้าน พนักงาน คนทำธุรกิจเล็ก ๆ หรือใครก็ตามที่กำลังพยายามประคองชีวิตของตัวเองอยู่
สำหรับร้านเจ๊เอง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปี แต่ตราบใดที่ยังมีแรง ยังมีลูกค้าที่คิดถึงรสชาติอาหารของเรา และยังมีคนเดินเข้ามาอุดหนุน เจ๊ก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดต่อไป
อีกนิดเดียวก็จะหมดปีแล้วนะคะ
ใครที่เหนื่อยอยู่ เจ๊อยากบอกว่าเราเหนื่อยมาด้วยกันมากจริง ๆ
อดทนกันอีกสักหน่อยนะคะ
ปีหน้าฟ้าใหม่ เราค่อยมาว่ากันใหม่ อะไรที่ไม่ดีในปีนี้ ก็ขอให้ผ่านพ้นไป อะไรที่ยังไม่สำเร็จ ก็ขอให้มีโอกาสได้เริ่มต้นกันอีกครั้ง
ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ รักษากำลังใจ และอย่าลืมดูแลคนข้าง ๆ ที่กำลังเหนื่อยไม่ต่างจากเรา
เจ๊ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน ๆ ผู้ประกอบการทุกคน โดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ที่ยังคงเปิดไฟหน้าร้านในทุกเช้า แม้จะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีลูกค้าเข้ามามากน้อยแค่ไหน
ขอให้เราทุกคนผ่านปีนี้ไปด้วยกันนะคะ
และขอบพระคุณลูกค้าทุกคนจากหัวใจ ที่ยังคงนึกถึงและสนับสนุนร้านเล็ก ๆ ของเจ๊มาตลอด
เพราะทุกการอุดหนุนของท่าน มีความหมายกับการที่ร้านเก่าแก่ร้านหนึ่งจะยังคงเปิดประตูต้อนรับทุกคนต่อไปได้อีกวัน
ด้วยรักและขอบคุณจากใจ
เจ๊วา เจ๊หย่ง