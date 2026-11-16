ร้านบะหมี่ในตำนาน ประกาศปิดกิจการแล้ว เนื่องจากป้าคนทำอายุมาก ลูกค้าต่างโพสต์ขอบคุณจากใจ ที่เคยเสิร์ฟความอร่อยให้เสมอมา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล มีการประกาศว่า ร้านยุติการดำเนินการแล้ว เนื่องจากคนทำอาหารอายุมาก ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล
ทั้งนี้ ร้านบะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 67 นับเป็นบะหมี่ในตำนานที่มีชื่อเสียงไม่น้อย พอประกาศปิดร้าน ทำให้ลูกค้าต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณป้าที่เคยทำอาหารอร่อยให้กินอยู่เสมอ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล