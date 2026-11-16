วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569|
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ร้านบะหมี่ในตำนาน ประกาศปิดกิจการแล้ว เนื่องจากป้าคนทำอายุมาก

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:46 น.

ร้านบะหมี่ในตำนาน ประกาศปิดกิจการแล้ว เนื่องจากป้าคนทำอายุมาก

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08:46 น.

          ร้านบะหมี่ในตำนาน ประกาศปิดกิจการแล้ว เนื่องจากป้าคนทำอายุมาก ลูกค้าต่างโพสต์ขอบคุณจากใจ ที่เคยเสิร์ฟความอร่อยให้เสมอมา

บะหมี่แสงจันทร์

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล มีการประกาศว่า ร้านยุติการดำเนินการแล้ว เนื่องจากคนทำอาหารอายุมาก ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมา

บะหมี่แสงจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล

          ทั้งนี้ ร้านบะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 67 นับเป็นบะหมี่ในตำนานที่มีชื่อเสียงไม่น้อย พอประกาศปิดร้าน ทำให้ลูกค้าต่างเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณป้าที่เคยทำอาหารอร่อยให้กินอยู่เสมอ

บะหมี่แสงจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล

บะหมี่แสงจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล

บะหมี่แสงจันทร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บะหมี่แสงจันทร์ ป้าวิไล


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