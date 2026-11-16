เปิดสาเหตุที่เที่ยวบินไปญี่ปุ่นของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ดีเลย์บ่อยในช่วง 15-17 พ.ย. นี้

เปิดสาเหตุที่เที่ยวบินไปญี่ปุ่นของแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ดีเลย์บ่อยในช่วง 15-17 พฤศจิกายน 2569 มีไฟลท์อะไรบ้าง
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วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Fly AirAsia ประกาศว่า สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำเป็นต้องปรับเวลาการให้บริการใหม่ในบางเที่ยวบิน ของวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2569 เนื่องจากผลกระทบอากาศยานได้รับความเสียหาย จากบริษัทผู้ให้บริการภาคพื้นในระหว่างการลากจูงเข้าหลุมจอดเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
เที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบหลัก มีดังนี้
1. เที่ยวบิน XJ610 ดอนเมือง - โอซาก้า และเที่ยวบิน XJ611 โอซาก้า - ดอนเมือง
2. เที่ยวบิน XJ638 ดอนเมือง-นาโกย่า และ XJ639 นาโกย่า-ดอนเมือง (เฉพาะวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569)