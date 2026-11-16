วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569|
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พยากรณ์อากาศ 18-22 พ.ย. 69 มวลอากาศเย็นเตรียมเข้าไทย แต่ฝนตกที่ไหนบ้าง

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:56 น.

พยากรณ์อากาศ 18-22 พ.ย. 69 มวลอากาศเย็นเตรียมเข้าไทย แต่ฝนตกที่ไหนบ้าง

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10:56 น.

          พยากรณ์อากาศ 18-22 พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นเตรียมเข้าไทย แต่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง แล้วค่อยหนาว ที่ไหนได้รับผลกระทบบ้าง

พยากรณ์อากาศ

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน ว่า มวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมา ไทยตอนบนช่วงแรกมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อนอุณหภูมิลดลง

          อีสาน อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซียส เหนือ กลาง กทม. ปริมณฑล และตะวันออก ลดลง 1-3 องศาเซียส ภาคใต้ ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก

18-19 พ.ย. 69


          ฝนตกหนัก: นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

20 พ.ย. 69


          ฝนตกหนักมาก: พัทลุง สงขลา และปัตตานี

          ฝนตกหนัก: นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล

21 พ.ย. 69


          ฝนตกหนักมาก: นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

          ฝนตกหนัก: ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล

22 พ.ย. 69


          ฝนตกหนักมาก: ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

          ฝนตกหนัก: นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และระนอง

          ภาคใต้ ระวังฝนสะสมต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

          คลื่นลมทะเลสองฝั่งแรงขึ้น อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร

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