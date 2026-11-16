พยากรณ์อากาศ 18-22 พ.ย. 69 มวลอากาศเย็นเตรียมเข้าไทย แต่ฝนตกที่ไหนบ้าง

พยากรณ์อากาศ 18-22 พฤศจิกายน มวลอากาศเย็นเตรียมเข้าไทย แต่ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง แล้วค่อยหนาว ที่ไหนได้รับผลกระทบบ้าง
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน ว่า มวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมา ไทยตอนบนช่วงแรกมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ก่อนอุณหภูมิลดลง
อีสาน อุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซียส เหนือ กลาง กทม. ปริมณฑล และตะวันออก ลดลง 1-3 องศาเซียส ภาคใต้ ระวังฝนตกหนักถึงหนักมาก
18-19 พ.ย. 69
ฝนตกหนัก: นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
20 พ.ย. 69
ฝนตกหนักมาก: พัทลุง สงขลา และปัตตานี
ฝนตกหนัก: นครศรีธรรมราช ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล
21 พ.ย. 69
ฝนตกหนักมาก: นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา
ฝนตกหนัก: ชุมพร สุราษฎร์ธานี ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล
22 พ.ย. 69
ฝนตกหนักมาก: ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี
ฝนตกหนัก: นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และระนอง
ภาคใต้ ระวังฝนสะสมต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
คลื่นลมทะเลสองฝั่งแรงขึ้น อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 3 เมตร