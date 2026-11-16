ไวรัลป้ายภาษาไทยในร้านอาหารญี่ปุ่น ขอให้กินข้าวให้หมด คนไปยอมรับสาเหตุจากอะไร

ไวรัลป้ายภาษาไทยในร้านอาหารญี่ปุ่น ขอให้กินข้าวให้หมด เพราะที่นี่ข้าวเป็นอาหารที่สำคัญ คนที่เคยไปมาตอบแล้ว เป็นเพราะอะไร คิดไม่ถึงเลย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้ thread @rabgandhi มีการโพสต์รูปป้ายคำเตือนในร้านอาหารแห่งหนึ่ง เป็นภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งคนไทยแปลไม่ออก แต่มาแปลออกเพราะข้างใต้มีข้อความภาษาไทยว่า "ที่ญี่ปุ่น ข้าวเป็นอาหารที่สำคัญ กรุณารับประทานให้หมด"
ภาพจาก thread @rabgandhi
เจอแบบนี้เข้าไป คนไทยรู้ความหมายทันที แต่สิ่งที่น่าสงสัยคือ ทำไมป้ายนี้ถึงต้องทำภาษาไทยและอินโดนีเซียด้วย
สำหรับคนที่รู้คำตอบมองว่า นั่นเป็นเพราะคนไทยชอบกินข้าวเหลือนั่นเอง ทำให้ร้านต้องทำป้ายเตือน แต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนที่เคยไปญี่ปุ่นเล่าว่า อาหารที่ญี่ปุ่นให้เยอะกว่าไทยมาก กินเท่าไรก็กินไม่หมด แถมห่อกลับไม่ได้ด้วย ก็เลยเป็นสาเหตุของการเหลือ