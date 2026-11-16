เหตุไฟไหม้ป่าตอง จ.ภูเก็ต เกิดขึ้นช่วงตี 3 ของวันที่ 16 พ.ย. 69 มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บอีกหลายสิบราย ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เกิดที่ไหน เมื่อไร
เหตุไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.15 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ภายในอาคารพาณิชย์สูง 6 ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเช่ารถจักรยานยนต์ OHM RACING PATONG เลขที่ 34 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยบริเวณชั้นล่างใช้เป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์กว่า 100 คัน และมีตู้เติมน้ำมัน ส่วนชั้นบนเปิดให้บริการห้องพักให้เช่า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 05.15 น. อย่างไรก็ตาม เพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง ส่งผลให้มีอาคารได้รับความเสียหายประมาณ 3-5 คูหา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee
ยอดผู้เสียชีวิต 11 ราย เหตุไฟไหม้ป่าตอง ส่วนใหญ่สำลักควัน
ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แจ้งว่า เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตที่ชั้น 3 จำนวน 1 ราย ชั้น 4 จำนวน 7 ราย และชั้น 5 จำนวน 3 ราย รวม 11 ราย เป็นหญิง 8 ราย ชาย 3 ราย ไม่พบบาดแผลบนร่างผู้เสียชีวิต คาดว่าสำลักควันไฟจนหมดสติและเสียชีวิต
ร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งไปที่นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลป่าตอง ญาติสามารถตรวจสอบรายชื่อกับทั้งสองโรงพยาบาลได้โดยตรง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
รายชื่อผู้เสียชีวิต 11 ราย หญิง 8 ราย ชาย 3 ราย (16 พฤศจิกายน 2569)
- นายปริชา สุขะอาจ (อาร์ม)
- นายโสถณ ก่อนสันเทาธิ์
- นายก่อนิรชต์ เชียงคอง
- นางธนิชชา ไตรวงษ์ (นีน)
- นางรุ่งทิพย์ ดงจันทร์
- นางธัญรดา พวีทพอน (ลิลลี่)
- น.ส.รักษ์สุดา วิจานา (ตี๋ศดา)
- น.ส.เบิร์ด (กรรญาณรัชญ์)
- หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
- หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
- หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee
สาเหตุไฟไหม้ป่าตอง หม้อแปลงระเบิดแล้วไฟติดน้ำมัน
ด้าน นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า ต้นเพลิงเกิดที่ชั้น 1 มีเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและเกิดประกายไฟ ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเห็นไฟปะทุที่เสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วลูกไฟตกลงมาติดรถมอเตอร์ไซค์และตู้เติมน้ำมันอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee
ทำไมไฟไหม้ป่าตอง ลุกลามเร็วและมีผู้เสียชีวิตมาก
เบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่ไฟไหม้ป่าตองครั้งนี้ ภายในอาคารมีน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่นจากรถหลายร้อยคันและน้ำมันที่สต็อกไว้ ไฟจึงติดง่ายมาก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้ไหม้แล้วเกิดควันพิษหนาทึบ ลอยขึ้นไปสะสมในพื้นที่อับของชั้นบน คนที่พักชั้นบนลงบันไดไม่ได้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องใส่หน้ากากและถังออกซิเจนก่อนเข้าไป
ทางเทศบาลเมืองป่าตองจะตรวจสอบว่าร้านขออนุญาตเก็บน้ำมันถูกต้องหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังหาสาเหตุที่แท้จริง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee
ผู้รอดชีวิตไฟไหม้ป่าตองเล่านาทีหนีตาย ปีนดาดฟ้าข้ามหลังคา
ขณะที่นางกมลวรรณ สืบแสน อายุประมาณ 50 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งพักอยู่ชั้น 3 เล่าว่า พอเปิดประตูออกมาก็เจอควันเต็มอาคาร มองไม่เห็นทางเดินและบันได เธอจึงปีนขึ้นไปชั้น 5 ที่เคยใช้ตากผ้า แต่ควันก็ตามขึ้นมาอีก เลยปีนต่อไปที่แท็งก์น้ำบนดาดฟ้า แล้วข้ามไปหลังคาอาคารข้าง ๆ ค่อย ๆ คลานลงมา โดยมีพนักงานและแม่บ้าน 2 คนช่วยรับไว้
ระหว่างหนีเธอพลัดตกจากหลังคาจนบาดเจ็บที่ต้นขาและขาทั้งสองข้าง ส่วนลูกชายที่พักอยู่ด้วยปลอดภัยดี แต่ตัวเธอยังตกใจมาก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee
สรุปเบื้องต้นเหตุไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต ครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 11 ราย สาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด แล้วไฟติดรถมอเตอร์ไซค์และน้ำมันที่เก็บไว้ชั้นล่าง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สำลักควันเพราะหนีลงจากชั้นบนไม่ได้ หน่วยงานต่าง ๆ กำลังตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและเรื่องการเก็บน้ำมันในอาคาร
ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและผู้เสียหายทุกท่านจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทุกท่านไปสู่สุคตินะคะ
ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS