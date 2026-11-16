วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569|
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ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เสีEชีวิต 11 ราย ด้านผู้ว่าฯ เปิดเผยสาเหตุเพราะอะไร ?

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:34 น.

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เสีEชีวิต 11 ราย ด้านผู้ว่าฯ เปิดเผยสาเหตุเพราะอะไร ?

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 14:34 น.

          เหตุไฟไหม้ป่าตอง จ.ภูเก็ต เกิดขึ้นช่วงตี 3 ของวันที่ 16 พ.ย. 69 มีผู้เสียชีวิต 11 ราย บาดเจ็บอีกหลายสิบราย ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผยว่าต้นเพลิงน่าจะมาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด 

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เกิดที่ไหน เมื่อไร

          เหตุไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.15 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ภายในอาคารพาณิชย์สูง 6 ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านเช่ารถจักรยานยนต์ OHM RACING PATONG เลขที่ 34 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยบริเวณชั้นล่างใช้เป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์กว่า 100 คัน และมีตู้เติมน้ำมัน ส่วนชั้นบนเปิดให้บริการห้องพักให้เช่า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 05.15 น. อย่างไรก็ตาม เพลิงได้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง ส่งผลให้มีอาคารได้รับความเสียหายประมาณ 3-5 คูหา

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee

ยอดผู้เสียชีวิต 11 ราย เหตุไฟไหม้ป่าตอง ส่วนใหญ่สำลักควัน

          ผู้ว่าฯ ภูเก็ต แจ้งว่า เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตที่ชั้น 3 จำนวน 1 ราย ชั้น 4 จำนวน 7 ราย และชั้น 5 จำนวน 3 ราย รวม 11 ราย เป็นหญิง 8 ราย ชาย 3 ราย ไม่พบบาดแผลบนร่างผู้เสียชีวิต คาดว่าสำลักควันไฟจนหมดสติและเสียชีวิต

          ร่างผู้เสียชีวิตถูกส่งไปที่นิติเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ส่วนผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลป่าตอง ญาติสามารถตรวจสอบรายชื่อกับทั้งสองโรงพยาบาลได้โดยตรง

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิตไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต

          รายชื่อผู้เสียชีวิต 11 ราย หญิง 8 ราย ชาย 3 ราย (16 พฤศจิกายน 2569)

          - นายปริชา สุขะอาจ (อาร์ม)
          - นายโสถณ ก่อนสันเทาธิ์
          - นายก่อนิรชต์ เชียงคอง
          - นางธนิชชา ไตรวงษ์ (นีน)
          - นางรุ่งทิพย์ ดงจันทร์
          - นางธัญรดา พวีทพอน (ลิลลี่)
          - น.ส.รักษ์สุดา วิจานา (ตี๋ศดา)
          - น.ส.เบิร์ด (กรรญาณรัชญ์)
          - หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
          - หญิงไทยไม่ทราบชื่อ
          - หญิงไทยไม่ทราบชื่อ

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee

สาเหตุไฟไหม้ป่าตอง หม้อแปลงระเบิดแล้วไฟติดน้ำมัน

          ด้าน นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า ต้นเพลิงเกิดที่ชั้น 1 มีเสียงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและเกิดประกายไฟ ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเห็นไฟปะทุที่เสาไฟฟ้าแรงสูง แล้วลูกไฟตกลงมาติดรถมอเตอร์ไซค์และตู้เติมน้ำมันอย่างรวดเร็ว

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee

ทำไมไฟไหม้ป่าตอง ลุกลามเร็วและมีผู้เสียชีวิตมาก

          เบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่ไฟไหม้ป่าตองครั้งนี้ ภายในอาคารมีน้ำมันเบนซินและน้ำมันหล่อลื่นจากรถหลายร้อยคันและน้ำมันที่สต็อกไว้ ไฟจึงติดง่ายมาก ซึ่งน้ำมันเหล่านี้ไหม้แล้วเกิดควันพิษหนาทึบ ลอยขึ้นไปสะสมในพื้นที่อับของชั้นบน คนที่พักชั้นบนลงบันไดไม่ได้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องใส่หน้ากากและถังออกซิเจนก่อนเข้าไป

          ทางเทศบาลเมืองป่าตองจะตรวจสอบว่าร้านขออนุญาตเก็บน้ำมันถูกต้องหรือไม่ ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังหาสาเหตุที่แท้จริง

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee

ผู้รอดชีวิตไฟไหม้ป่าตองเล่านาทีหนีตาย ปีนดาดฟ้าข้ามหลังคา

          ขณะที่นางกมลวรรณ สืบแสน อายุประมาณ 50 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งพักอยู่ชั้น 3 เล่าว่า พอเปิดประตูออกมาก็เจอควันเต็มอาคาร มองไม่เห็นทางเดินและบันได เธอจึงปีนขึ้นไปชั้น 5 ที่เคยใช้ตากผ้า แต่ควันก็ตามขึ้นมาอีก เลยปีนต่อไปที่แท็งก์น้ำบนดาดฟ้า แล้วข้ามไปหลังคาอาคารข้าง ๆ ค่อย ๆ คลานลงมา โดยมีพนักงานและแม่บ้าน 2 คนช่วยรับไว้

          ระหว่างหนีเธอพลัดตกจากหลังคาจนบาดเจ็บที่ต้นขาและขาทั้งสองข้าง ส่วนลูกชายที่พักอยู่ด้วยปลอดภัยดี แต่ตัวเธอยังตกใจมาก

ไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เฉลิมพงศ์ แสงดี - Chalermpong Saengdee

          สรุปเบื้องต้นเหตุไฟไหม้ป่าตอง ภูเก็ต ครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต 11 ราย สาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด แล้วไฟติดรถมอเตอร์ไซค์และน้ำมันที่เก็บไว้ชั้นล่าง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่สำลักควันเพราะหนีลงจากชั้นบนไม่ได้ หน่วยงานต่าง ๆ กำลังตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงและเรื่องการเก็บน้ำมันในอาคาร 

          ทีมงานกระปุกดอทคอม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและผู้เสียหายทุกท่านจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้ ขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทุกท่านไปสู่สุคตินะคะ


ขอบคุณข้อมูลจาก ThaiPBS

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