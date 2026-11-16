วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569|
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คนไทยจองโรงแรมจีน ราคามิตรภาพ ทุกอย่างดีหมด จนกระทั่งเปิดม่าน...

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:19 น.

คนไทยจองโรงแรมจีน ราคามิตรภาพ ทุกอย่างดีหมด จนกระทั่งเปิดม่าน...

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15:19 น.

       หงายเงิบกันทั้งโซเชียล คนไทยจองโรงแรมจีน ราคามิตรภาพ ทุกอย่างดีหมด จนกระทั่งเปิดม่าน...
           เฟซบุ๊ก Hong Panichayanon ได้โพสต์ในกลุ่ม เที่ยวจีน 🇨🇳 l 9journeyChina ซึ่งเป็นภาพตอนที่คนไทยท่านหนึ่ง เข้าเช็กอินโรงแรมแห่งหนึ่งในจีน หลังจากที่จองผ่านระบบออนไลน์ พอมาเห็นด้วยตาตัวเอง ดูสวยกว่าที่คิดไว้มาก แถมราคายังเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวอีกด้วย เพียงคืนละ 1,000 บาท ก่อนความพีคจะเกิดขึ้นหลังเปิดม่านไฟฟ้า
โรงแรมจีน
           หลังจากที่เปิดม่านไฟฟ้า อยากดูวิวสวย ๆ ข้างนอก แต่สิ่งที่โรงแรมมอบให้นักท่องเที่ยวนั้น ดันเอาหน้าต่างและวิวปลอม ๆ มาติดแบบหลอก ๆ ซะงั้น เห็นความพยายามของโรงแรมแล้ว ถึงกับกลั้นขำไม่ไหวเลยจริง ๆ
โรงแรมจีน
ภาพจากเฟซบุ๊ก Hong Panichayanon

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