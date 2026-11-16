หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยเหตุผลที่แจ้งความ รับ รู้สึกไม่ดีเมื่อเจอคนบริจาคตามเรา

หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยเหตุผลที่ตัดสินใจแจ้งความ เพราะเรื่องเงินบริจาค 1 ล้านบาท ถูกเปิดเผย ทำให้คนเชื่อถือและโอนเงินตามกันเพียบ ทั้งที่บอกให้เงียบแล้ว
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยเหตุผลในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงกรณีที่แจ้งความเรื่องมูลนิธิองค์กรทำดี ว่าตอนที่บริจาคเงินให้องค์กร 1 ล้านบาท ได้คุยเอาไว้ว่า อย่าเปิดเผย ไม่ต้องพูดอะไร แต่เขากลับเอาไปลง แล้วทำให้มีคนบริจาคตาม คิดว่าเรากลั่นกรองมาให้แล้ว รู้สึกไม่ดีมาก ๆ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เรื่องการคืนเงินหรือไม่ได้คืนไม่ใช่ประเด็น ต่อให้ไม่ได้คืนก็เป็นมูลฐานความผิดไป ถ้าได้คืนจะนำไปส่งต่อคนที่ต้องการความช่วยเหลือตามเจตนาเรา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
ขณะเดียวกัน ตอนที่ถาม อ.ตฤณห์ ว่าทำไมอาจารย์ถึงบริจาคด้วย เขาตอบมาว่า เพราะบริจาคตามผม ทำให้ผมหน้าชาเลย และคิดว่าน่าจะมีคนอื่น ๆ อีก