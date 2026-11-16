พุทธ อภิวรรณ ประกาศอำลาช่อง 8 หลังร่วมงานมา 3 ปีครึ่ง คนจับตาจะไปอยู่ไหนต่อ

พุทธ อภิวรรณ ประกาศอำลาช่อง 8 หลังร่วมงานมา 3 ปีครึ่ง คนจับตาหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนต่อ รอดูเลย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พุทธ อภิวรรณ มีการโพสต์อำลาช่อง 8 หลังจากอยู่ร่วมงานมา 3 ปี ข้อความทั้งหมด ดังนี้
ขอบพระคุณช่อง 8
19 เมษายน 2566 เป็นวันแรกที่ผม ได้เดินทางเข้ามาเริ่มต้นการทำงานที่บ้านอาร์เอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 8
และภายในสิ้นเดือนนี้จะเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของผม
ผมขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน
เฮียฮ้อ ที่ให้โอกาสการทำงานข่าวอีกครั้ง และคอยสนับสนุนงานทุกด้านมาด้วยดีมาตลอด
พี่เหน่ง ผู้บริหาร ที่มีรอยยิ้ม และใจดีกับผมเสมอ
ทีมงานทุกฝ่าย ตั้งแต่ นักข่าว ผู้ช่วย ช่างภาพ ตัดต่อ
ทีมโปรดิวเซอร์ ทีมสวิตซ์ ควบคุมการออกอากาศ ที่คอยเอาบาร์ขึ้นบาร์ลง
คุณผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามมาโดยตลอด เพราะถ้าไม่มีพวกท่าน ก็ไม่มีผมเช่นกัน
ภาพจาก @HereHorRS
วันนี้ผมได้มีโอกาส เข้าพบและกราบเฮียฮ้อ
คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
ขอบคุณสำหรับอ้อมกอดที่มอบให้ และกำลังใจ
สิ่งนี้มีค่าสำหรับผมมากจริง ๆ
ในวันที่ผมต้องออกเดินทางต่อไปครับ
ทั้งนี้ ยังไม่รู้ว่าเส้นทางต่อไปของพุทธ อภิวรรณ จะไปที่ไหนต่อ แต่หลายคนจับตาแน่นอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phutta Talk