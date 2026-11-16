วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569|
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พุทธ อภิวรรณ ประกาศอำลาช่อง 8 หลังร่วมงานมา 3 ปีครึ่ง คนจับตาจะไปอยู่ไหนต่อ

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:32 น.

พุทธ อภิวรรณ ประกาศอำลาช่อง 8 หลังร่วมงานมา 3 ปีครึ่ง คนจับตาจะไปอยู่ไหนต่อ

แก้ไขเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2569 เวลา 16:32 น.

          พุทธ อภิวรรณ ประกาศอำลาช่อง 8 หลังร่วมงานมา 3 ปีครึ่ง คนจับตาหลังจากนี้จะไปอยู่ที่ไหนต่อ รอดูเลย

พุทธ อภิวรรณ อำลาช่อง 8

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 พุทธ อภิวรรณ มีการโพสต์อำลาช่อง 8 หลังจากอยู่ร่วมงานมา 3 ปี ข้อความทั้งหมด ดังนี้

          ขอบพระคุณช่อง 8

          19 เมษายน 2566 เป็นวันแรกที่ผม ได้เดินทางเข้ามาเริ่มต้นการทำงานที่บ้านอาร์เอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 

          และภายในสิ้นเดือนนี้จะเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายของผม

          ผมขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน 

          เฮียฮ้อ ที่ให้โอกาสการทำงานข่าวอีกครั้ง และคอยสนับสนุนงานทุกด้านมาด้วยดีมาตลอด

          พี่เหน่ง ผู้บริหาร ที่มีรอยยิ้ม และใจดีกับผมเสมอ

          ทีมงานทุกฝ่าย ตั้งแต่ นักข่าว ผู้ช่วย ช่างภาพ ตัดต่อ 

          ทีมโปรดิวเซอร์ ทีมสวิตซ์ ควบคุมการออกอากาศ ที่คอยเอาบาร์ขึ้นบาร์ลง

          คุณผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามมาโดยตลอด เพราะถ้าไม่มีพวกท่าน ก็ไม่มีผมเช่นกัน

พุทธ อภิวรรณ อำลาช่อง 8
ภาพจาก @HereHorRS

          วันนี้ผมได้มีโอกาส เข้าพบและกราบเฮียฮ้อ

          คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 

          ขอบคุณสำหรับอ้อมกอดที่มอบให้ และกำลังใจ 

          สิ่งนี้มีค่าสำหรับผมมากจริง ๆ 
 
          ในวันที่ผมต้องออกเดินทางต่อไปครับ

พุทธ อภิวรรณ อำลาช่อง 8

          ทั้งนี้ ยังไม่รู้ว่าเส้นทางต่อไปของพุทธ อภิวรรณ จะไปที่ไหนต่อ แต่หลายคนจับตาแน่นอน

พุทธ อภิวรรณ อำลาช่อง 8
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phutta Talk

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