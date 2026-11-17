ราเมงพเนจร เล็กซัง ราเมงปิดตำนาน 27 ปี ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ตั้งแต่อยุธยา และสถานที่อื่น ๆ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Leksan Ramen เล็กซัง ราเมง โพสต์ปิดกิจการ หลังจากเปิดมานานกว่า 27 ปี 9 เดือน ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ร่วมเดินทางด้วยกันมาตลอด 27 ปี 9 เดือน
ช่วงปี 1999 - 2007 ร้านเล็กซังราเมงผ่านการย้ายร้านมาถึง 8 ครั้ง จนลูกค้าบางท่านตั้งฉายาให้ว่า "ราเมงพเนจร"
16 มิถุนายน 2008 ร้านเล็กซังราเมงย้ายมาเปิดให้บริการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นครั้งแรก ผ่านวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ และโรคระบาดมาได้ด้วยกำลังใจและด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน บรรยากาศการปิดร้านในครั้งนี้จึงแตกต่างจากครั้งที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจากมีทุกท่านมาร่วมอำลากันด้วยความรัก
ทีมงานทุกคนจะขอจำจดความรู้สึกดี ๆ นี้ไว้ด้วยความประทับใจ
ขอขอบพระคุณจากหัวใจ
หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Leksan Ramen เล็กซัง ราเมง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Leksan Ramen เล็กซัง ราเมง