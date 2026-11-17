สส.ยูเครน ให้สัมภาษณ์สดผ่านวิดีโอคอลเรื่องวิกฤตพลังงาน แต่ดันขยับกล้องจนเห็นของลับ ภาพหลุดออกอากาศ ผู้ประกาศข่าวสาวอึ้ง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์เมโทรของอังกฤษ รายงานข่าวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศยูเครน เมื่อ โอเล็กซีย์ คูเชเรนโก สส.ยูเครน พลาดโชว์ของลับออกอากาศระหว่างให้สัมภาษณ์นักข่าวในรายการสด ทำเอาอึ้งกันหมดทั้งผู้ประกาศข่าวและผู้ชมที่ดูอยู่ในขณะนั้น
เหตุการณ์ภาพหลุดนี้เกิดขึ้นในรายการสดของสถานีโทรทัศน์ Kyiv TV ขณะที่ คูเชเรนโก สส. วัย 65 ปี จากพรรคบัตคิฟชีนา ให้สัมภาษณ์กับผู้ประกาศข่าวสาว ยูเลีย โกลซา ผ่านวิดีโอคอล โดยหัวข้อที่พูดคุยกันคือวิกฤตเชื้อเพลิงและพลังงานของยูเครน
ภาพจาก Kyiv TV
ระหว่างที่กำลังพูดคุย คูเชเรนโกได้ขยับปรับมุมกล้องโทรศัพท์ของตัวเอง ทำให้ภาพท่อนล่างของเขาปรากฏขึ้นบนจอ เผยให้เห็นว่าเขาไม่ได้สวมกางเกงอยู่ จนกลายเป็นภาพหลุดออกอากาศไปชั่วขณะ ฝั่งผู้ประกาศข่าวสาวก็มีสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงดำเนินรายการต่อไป
ภาพจาก Kyiv TV
ด้านเว็บไซต์ฮาเบอร์เลอร์ของตุรกี รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจัดกล้องกลับเข้าที่ คูเชเรนโกได้กล่าวขอโทษสั้น ๆ ก่อนจะพูดคุยเรื่องวิกฤตพลังงานต่อ ขณะที่ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ และคูเชเรนโกก็ได้แชร์คลิปนี้ลงบนโซเชียลมีเดียของเขาเองด้วย
สำหรับ คูเชเรนโก เป็นนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงการเมืองยูเครนมายาวนาน เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคระหว่างปี 2550-2553 และเคยลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟ ได้อันดับที่ 4 ก่อนจะเสียที่นั่ง สส. ในกรุงเคียฟเมื่อปี 2557 ด้วยคะแนนห่างเพียง 100 คะแนน และกลับเข้าสภาอีกครั้งหลังการเลือกตั้งปี 2562
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ยูเครนกำลังเผชิญวิกฤตพลังงาน และอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพ โดยเมื่อต้นสัปดาห์ ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ระบุว่า หวังจะเห็นความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพภายในสิ้นปีนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และรัสเซียเจรจากัน 2 วัน ที่กรุงอาบูดาบี โดยมีตัวแทนจากอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และสหภาพยุโรป เข้าร่วม