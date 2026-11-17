จิตดี เล่าเบื้องหลังการลาออกพุทธ อภิวรรณ พร้อมบอกชัดว่า จะตามไปด้วยไหม ซึ่งทางพุทธ อภิวรรณ ก็ขอบคุณเฮียฮ้อกับพี่เหน่งจากใจ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 รายการ จิตดี Talk ประจำวันที่ 16 พ.ย. 69 ซึ่งมีพุทธ อภิวรรณ กับ ไอซ์ สารวัตร ที่เพิ่งประกาศลาออกจากช่อง 8 มาร่วมรายการ และในตอนหนึ่งมีการเล่าถึงเบื้องหลังการลาออก
จิตดี เล่าว่า ก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวลือเรื่องการลาออกมาเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ถาม รอเจ้าตัวบอกเอง จนวันหนึ่งก็ได้รู้เรื่องนี้ชัดเจนจากปากพี่เหน่ง ผู้บริหารช่อง
ภาพจาก จิตดี Talk
พุทธ อภิวรรณ เล่าว่า เรื่องนี้ไม่มีใครรู้ นอกจากผม ผมเป็นคนเดินไปคุยกับพี่เหน่ง พี่สาวที่น่ารักอีกคนหนึ่งว่า เรื่องทั้งหมดผมตัดสินใจแล้ว ทางพี่เหน่งก็เคารพการตัดสินใจของเรา หลังจากนี้ผมได้ขอบคุณเฮียฮ้อ เฮียฮ้อก็ให้กำลังใจกลับมา เราเองก็เพิ่งเจอกรณีผู้ใหญ่กอด ขอบคุณ และก็ออกสารขอบคุณในสิ่งที่ทำ ผมจะไม่มีวันลืมผู้มีพระคุณโดยเด็ดขาด ขอบคุณนะครับเฮีย (ยกมือไหว้)
พุทธ ยังแซวจิตดีที่ยกมือไหว้ตามว่า จะลาออกด้วยหรือ ? ทางจิตดีก็ตอบว่า หนูยังไม่ออก อยู่กับเฮียก่อนค่ะ แล้วย้อนเรื่องมาตอนที่รู้ข่าว ก็ไลน์ไปหาพี่พุทธว่า หนูรู้เรื่องแล้ว ส่วนสาเหตุที่ไม่ถาม มันเป็นเรื่องมารยาท
ทางพุทธ อภิวรรณ กล่าวเสริมว่า อนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ไม่ควรจะตอบอะไรก่อน ก่อนที่จะถึงเวลา
นอกจากนี้ ยังมีคนถามว่า ไอซ์ สารวัตร จะไปไหนต่อ เจ้าตัวก็ตอบสั้น ๆ ว่า อยู่กับพี่พุทธ
ภาพจาก จิตดี Talk