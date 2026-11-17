หมอแบงค์เตือน ระวัง 4 สิ่งอันตรายที่อาจปนเปื้อนในทิชชูราคาถูก ตั้งแต่สารฟอกขาว ไปจนถึงไดออกซิน สารก่อมะเร็ง เช็กให้ดีก่อนหยิบมาใช้
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก MorBank Clinic หมอแบงค์คลินิก เตือนถึงอันตรายจากการใช้ทิชชูราคาถูกที่วางขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากสารฟอกขาวเรืองแสง เยื่อกระดาษรีไซเคิลปนเปื้อน ฝุ่นกระดาษ และสารไดออกซินที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลายคนอาจกำลังใช้ทิชชูเหล่านี้เช็ดหน้าและเช็ดปากในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ถึงความเสี่ยง มาดูกันว่า ทิชชูราคาถูกอาจแฝงอันตรายอะไรบ้าง และควรเลือกซื้ออย่างไรให้ปลอดภัย
อันตรายจากการใช้ ทิชชู ทิชชูห่อละไม่กี่บาทที่ขายตามแอปฯ ส้ม เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมราคาถึงถูกขนาดนั้น ?
ทิชชูเกรดต่ำที่ขายในราคาถูกแสนถูก เลือกที่จะตัดต้นทุนในส่วนต่าง ๆ ออกทั้งหมดเพื่อกดราคาแข่งขัน สิ่งที่ตามมาคือ ผู้บริโภคอาจได้รับกระดาษที่มีสารอันตรายมาใช้เช็ดปาก เช็ดหน้า โดยไม่รู้ตัว
1. สารฟอกขาวเรืองแสง เพื่อให้กระดาษดูขาวสะอาดตาและน่าใช้ มักมีการใส่สารฟอกขาวลงไปในปริมาณมาก สารเหล่านี้เมื่อสัมผัสผิวหนังบ่อย ๆ อาจทำให้เกิดการระคายเคือง ผื่นแพ้ และเกิดการสะสมในร่างกาย
2. เยื่อกระดาษรีไซเคิลเกรดต่ำ แทนที่จะใช้เยื่อไม้บริสุทธิ์ ทิชชูราคาถูกบางยี่ห้อกลับผลิตจากกระดาษรีไซเคิลที่ไม่ผ่านการคัดกรองความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะมีสิ่งสกปรกและเชื้อโรคปนเปื้อนมาจากต้นทาง
3. ฝุ่น ขุย และเชื้อโรค ทิชชูที่ไม่ได้มาตรฐานเมื่อดึงออกมาใช้จะมีฝุ่นกระดาษฟุ้งกระจาย เมื่อใช้เช็ดหน้าหรือสูดดมเข้าไปอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้การผลิตที่ไม่ได้ผ่านความร้อนสูงตามมาตรฐาน ยังอาจทำให้กระดาษเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียได้
4. สารก่อมะเร็งไดออกซิน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุด เพราะไดออกซินอาจเกิดจากกระบวนการฟอกขาวที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นสารพิษร้ายแรง หากสะสมในร่างกายเป็นประจำทุกวันอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก MorBank Clinic หมอแบงค์คลินิก
วิธีเลือกซื้อทิชชูให้ปลอดภัย
เวลาจะเลือกซื้อ ทิชชู อย่าดูแค่ราคาถูกเพียงอย่างเดียว ควรตรวจสอบรายละเอียดข้างห่อให้ดี ตรวจดูเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง รวมไปถึงคนรอบตัว