วันหยุดพิเศษ 16 ธันวาคม 2569 อัปเดตล่าสุด ไม่ได้หยุดแค่ข้าราชการ แต่ธนาคารก็หยุดด้วย เหลือเพียงบริษัทเอกชนเท่านั้น
กรณีที่มีการประกาศให้วันที่ 16 ธันวาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
ล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2569 มีอัปเดตปฏิทิน 2569 เพิ่มเติมจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้สถาบันการเงินหยุดทำการด้วย ไม่ได้มีเฉพาะหน่วยงานราชการอย่างเดียวแล้ว
เท่ากับว่า ณ เวลานี้ เหลือเพียงบริษัทเอกชนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ประกาศหยุด หรือถ้าหากหยุดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทต่อไป