หนุ่มมาเลเซียเจอ 2 สาวจีน ขอให้ช่วยจ่ายค่าอาหาร แถมบอกมาเลเซียเป็นของจีน อย่างงี้ก็ได้เหรอ พนักงานร้านเผยความจริงอีกมุม
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานกรณีดราม่าบนโซเชียลมาเลเซีย เมื่อหนุ่มรายหนึ่งเจอ 2 สาวจีนเข้ามาทักและขอให้ช่วยจ่ายค่าอาหารแทน แต่ฟังคำพูดแต่ละอย่างทำเอาเดือดจัด จนหนุ่มคนนี้ไม่ไหวจะทน ซ้ำยังได้รู้ความจริงอีกด้านจากพนักงาน ยิ่งทำให้มั่นใจว่า 2 สาวนี้ไม่ได้มาดีแน่ ๆ
ภาพจาก Hk01
โดย นายหลัว หนุ่มชาวมาเลเซียคนดังกล่าว เดินทางไปเที่ยวเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนจะเจอผู้หญิงชาวจีน 2 คนในร้านอาหาร เขาเล่าว่าผู้หญิงชาวจีน 2 คนนี้เห็นว่าเขาพูดภาษาจีนได้ จึงเดินเข้ามาถามว่าเป็นคนจีนหรือไม่ เมื่อเขาตอบว่าเป็นคนมาเลเซีย ไม่ใช่คนจีน หนึ่งในนั้นก็พูดขึ้นมาว่า "มาเลเซียก็เป็นของจีน"
ภาพจาก Hk01
ทั้งคู่อ้างว่าพกเงินสดมาไม่พอ ขอให้เขาช่วยรูดบัตรจ่ายค่าอาหารแทน หนุ่มคนนี้เผยว่าเขาก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเช่นกัน แต่ทั้งคู่ยังตื๊อต่อว่า "ขอร้องล่ะพี่ชาย พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ"
ภาพจาก Hk01
ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบแย้งว่า เขาเป็นคนมาเลเซีย แต่กลับถูกฝั่ง 2 สาวสวนกลับว่า "มาเลเซียเป็นของจีนก็คือของจีนนั่นแหละ"
เจอความพยายามไถเงินแบบแปลก ๆ เช่นนี้แล้ว หนุ่มคนนี้ก็เกรงว่าคงเจอมิจฉาชีพเข้าให้แล้ว เขาจึงปฏิเสธซ้ำอีกครั้ง โดยบอกว่ากำลังจะเดินทางกลับมาเลเซียแล้ว คงมีเงินไม่พอจ่ายให้ พร้อมแนะนำให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแทน
แต่ฝั่งสาวจีนกลับตอบว่า "มีคุณคนเดียวที่พูดภาษาจีนได้ แล้วจะให้ฉันไปขอใครล่ะ" ก่อนบรรยากาศจะเริ่มอึดอัด จนเมื่อเห็นว่าไม่ได้เงินแน่ 2 สาวจึงเดินจากไปในที่สุด
ภาพจาก Hk01
ชายคนนี้กล่าวในคลิปว่า รู้สึกโกรธมากที่อีกฝ่ายบอกว่ามาเลเซียเป็นของจีน พร้อมย้ำหลายครั้งว่ามาเลเซียไม่ใช่ของจีน จีนเป็นประเทศที่เข้มแข็ง แต่มาเลเซียเป็นประเทศเอกราช ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศใด พร้อมฝากเตือนทุกคนให้ระวังมิจฉาชีพระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
ทว่าเรื่องยังไม่จบแค่นั้น เพราะหลังจากผู้หญิงทั้งสองเดินจากไป พนักงานเสิร์ฟของร้านได้เข้ามาถามชายคนนี้ว่าผู้หญิง 2 คนนั้นมาขอเงินหรือเปล่า
พร้อมกันนั้นยังเฉลยให้ว่าจริง ๆ ทั้งคู่มีเงินและบัตรเครดิตติดตัวมา แต่ไม่ยอมจ่าย แถมยังพยายามจะขอส่วนลดจากร้านอาหาร โดยอ้างว่าอาหารไม่อร่อยทั้งที่กินจนหมดเกลี้ยง จนสุดท้ายเมื่อถูกทางร้านกดดันหนัก ๆ เข้า ทั้งคู่ก็ยอมจ่ายเงิน แต่ก็ยังเล่นแง่ จ่ายให้ไม่ครบ
งานนี้จึงกลายเป็นอุทาหรณ์ที่นักท่อเงที่ยวควรต้องระมัดระวัง มีสติอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกลวงระหว่างเดินทาง
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01