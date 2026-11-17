คืบคดีแอร์มีนา ลูกเรือการบินไทย อัยการออสเตรเลียถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหา คดีนำเข้าและครอบครองยาเสพติด ทนายเดชาชี้จุดสำคัญ ที่ทำให้อัยการถอนฟ้อง
จากกรณี มีนา คอนโดะ หรือ แอร์มีนา ลูกเรือการบินไทย วัย 26 ปี ซึ่งถูกจับกุมที่สนามบินเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569 หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนกว่า 1 กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในซับในถุงผ้าลายช้าง 12 ใบ ก่อนถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติด ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 25 ปีนั้น
ล่าสุด (17 พฤศจิกายน 2569) มีรายงานความคืบหน้าคดีดังกล่าว เมื่อทาง SBS Thai สื่อออสเตรเลีย รายงานว่า ที่ศาลแขวงเมลเบิร์น (Melbourne Magistrates’ Court) พนักงานอัยการได้ถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหาต่อ มีนา คอนโดะ แล้ว
การพิจารณาคดีมีขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 11.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดย แอร์มีนา ปรากฏตัวต่อศาลผ่านระบบวิดีโอลิงก์ จากนั้นผู้พิพากษาดอนนา เบคอส มีคำสั่งให้เพิกถอนข้อกล่าวหาออกจากกระบวนการพิจารณาของศาล
การถอนฟ้องครั้งนี้ส่งผลให้คดีตามข้อกล่าวหาที่อัยการฟ้องทั้งหมดยุติลง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะการควบคุมตัว หรือการปล่อยตัวแอร์มีนา ภายหลังการพิจารณาคดี
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขณะที่ทางเพจ ดาวแปดแฉก ระบุว่า จากการต่อสายคุยกับคุณแม่ของแอร์มีนา ทราบว่าแม่ได้คุยกับเลขาคนไทย ของทนายความจากกรมราชทัณฑ์ที่ออสเตรเลีย แจ้งว่าอาจจะมีข่าวดีตั้งแต่เมื่อวาน (16 พฤศจิกายน) และวันนี้แม่ก็รอฟังข่าวอยู่ ถ้ามีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบ
ด้าน ทนายเดชา วิเคราะห์คดีนี้ผ่านเพจ ทนายคลายทุกข์ ว่า อัยการถอนฟ้องเพราะเชื่อว่าแอร์มีนาไม่รู้ว่ามียาเสพติดอยู่ในกระเป๋า เนื่องจากเธอพูดความจริงทันที ไม่มีพิรุธ ความจริงจึงเป็นเกราะป้องกันตัวเอง
"ดังนั้น เมื่อท่านถูกดำเนินคดีอาญา ท่านควรจะพูดความจริงทันที ความจริง มันจะคุ้มครองท่าน มีบางคนแนะนำว่าเมื่อถูกดำเนินคดีอาญา ไม่ควรให้การต่อตำรวจทันทีควรปรึกษาทนายก่อน กรณีดังกล่าวน่าจะเป็นกรณีที่ท่านมีส่วนร่วมในการกระทำความผิด หรือที่เรียกว่าสีเทาหรือสีดำเท่านั้น แต่ถ้าท่านไม่ได้กระทำความผิดท่านควรจะให้การทันทีเพราะความจริงมันจะเป็นธรรมชาติและมันจะคุ้มครองท่านเองเหมือนกับคดีนี้ครับ"
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก SBS Thai, เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก