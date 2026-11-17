เวทีสัมมนา ภัยออนไลน์ในกลุ่ม Gen Z : เปิดเรื่องจริง รู้ทันกลลวง ร่วมสร้างเกราะป้องกัน ในยุคที่ GEN Z UNDER ATTACK ฉลาดแค่ไหน ก็โดนหลอกได้ เปิดเรื่องจริงภัยออนไลน์ พร้อมเครื่องมือช่วยป้องกันคนรุ่นใหม่ เสาร์ 28 พ.ย. นี้
หลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 5 ร่วมกับ สถาบันอิศรา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาสาธารณะ "ภัยออนไลน์ในกลุ่ม Gen Z : เปิดเรื่องจริง รู้ทันกลลวง ร่วมสร้างเกราะป้องกัน" ชวนฟัง 4 มุมมอง ทั้งจากผู้ประสบเหตุ อัยการ ตำรวจ และอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมผลงานเครื่องมือรับมือภัยออนไลน์ที่พัฒนาโดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 5 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 ฝั่ง East อาคาร True Digital Park
พลเรือตรี สุรสันต์ คงสิริ ประธาน บยสส. รุ่นที่ 5 เปิดเผยว่า ในยุคที่โลกดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ภัยออนไลน์มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้น ตั้งแต่การแอบอ้างตัวตน เพจปลอม ไปจนถึงการใช้ AI สร้างภาพและเสียงเพื่อหลอกลวง (Deep Fake) โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในทุกมิติของชีวิต แต่ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากกลลวงเสมอไป เพราะมิจฉาชีพยังอาศัยความกลัว ความหวัง ความไว้วางใจ และความเร่งด่วนเป็นเครื่องมือสำคัญ จึงเกิดคำถามว่าเหตุใดผู้ที่ระมัดระวังตัวจึงยังถูกหลอก คนร้ายสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไร สัญญาณอันตรายอยู่ตรงไหน และหากเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตนเองหรือคนใกล้ชิด ควรรับมืออย่างไรเพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุด
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 5 จึงจัดสัมมนาสาธารณะภายใต้แนวคิด "GEN Z UNDER ATTACK : เมื่อโลกดิจิทัลไม่ปลอดภัย ใครจะปกป้องคนรุ่นใหม่ ?" โดยรวบรวมตัวแทนเยาวชน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และผู้สร้างสรรค์เนื้อหาดิจิทัล ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ "ภัยออนไลน์ในกลุ่ม Gen Z : เปิดเรื่องจริง รู้ทันกลลวง ร่วมสร้างเกราะป้องกัน" เวทีที่จะพาผู้ฟังไปหาคำตอบผ่าน 5 ประเด็นสำคัญ เริ่มจากเกิดอะไรขึ้น คนร้ายใช้วิธีใด สัญญาณเตือนภัยอยู่ตรงไหน เมื่อเกิดเหตุควรทำอย่างไร และสุดท้ายทุกฝ่ายจะร่วมกันป้องกันภัยออนไลน์ได้อย่างไร
เริ่มต้นจากเรื่องจริงของผู้ประสบเหตุ พบกับ อภิวัฒน์ หงษ์สกุล นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตัวแทนเยาวชน Gen Z ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์การเผชิญภัยออนไลน์ เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุการณ์เริ่มต้นอย่างไร อะไรทำให้เกิดความเชื่อถือ และเหตุใดบางครั้งผู้เสียหายจึงไม่สามารถหยุดเหตุการณ์ได้ทัน
ร่วมแกะรอยวิธีคิดของมิจฉาชีพกับ ปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ที่จะช่วยวิเคราะห์กระบวนการสร้างความไว้วางใจ กลวิธีทางจิตวิทยา และวิธีที่คนร้ายใช้ควบคุมการตัดสินใจของเหยื่อ พร้อมเรียนรู้วิธีสังเกตสัญญาณอันตราย การตรวจสอบข้อมูล การเก็บหลักฐาน และขั้นตอนขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ จาก พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมทั้งมุมมองจาก จิรายุ จันทรวงศ์ หรือ "เบนซ์" ช่องตุ๊ดย่อยข่าว อินฟลูเอนเซอร์สายเล่าข่าว ที่จะมาร่วมตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือบนโลกโซเชียล เมื่อยอดไลก์ ยอดแชร์ รีวิว และชื่อเสียงของบุคคล อาจถูกนำไปใช้สร้างความไว้วางใจให้กับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง อินฟลูเอนเซอร์จะมีบทบาทอย่างไรในการตรวจสอบข้อมูล และจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ติดตามไม่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างไร ?
นอกจากนี้ อีกหนึ่งความน่าสนใจของการสัมมนาครั้งนี้ คือการนำเสนอองค์ความรู้จากการศึกษาปัญหาภัยออนไลน์มาต่อยอดสู่การพัฒนาเครื่องมือเชิงปฏิบัติ ผลงานจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บยสส. รุ่นที่ 5 กลุ่มที่ 1 โครงงาน "CAT ME IF YOU CAN : รู้ทันลักพาตัวทิพย์" และกลุ่มที่ 5 โครงงาน "Anti-Scam Hub เช็คก่อนเชื่อ เช็คก่อนโอน โครงการพัฒนาสื่อและเครื่องมือช่วยนักศึกษา Gen Z มีภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันอาชญากรรมออนไลน์" ที่มุ่งนำแนวคิดด้านการป้องกันและรับมือภัยออนไลน์มาพัฒนาเป็นเครื่องมือต้นแบบ เพื่อให้ความรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้องสัมมนา แต่สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงและการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนได้
การพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้สะท้อนแนวคิดสำคัญของการจัดงานว่า การรับมือภัยออนไลน์ไม่ควรจบเพียงการบอกให้ประชาชนระมัดระวังตัว แต่ต้องพยายามสร้างวิธีการที่ช่วยให้ผู้คนรับรู้ความเสี่ยง ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม เพราะความปลอดภัยบนโลกดิจิทัล ไม่ควรขึ้นอยู่กับความสามารถในการระวังตัวของแต่ละคนเพียงอย่างเดียว เวทีจะปิดท้ายด้วยการร่วมกันหาคำตอบว่า Gen Z ครอบครัว สถานศึกษา สื่อ อินฟลูเอนเซอร์ และหน่วยงานภาครัฐ จะช่วยกันสร้างระบบป้องกันภัยออนไลน์ได้อย่างไร โดยไม่ผลักภาระทั้งหมดไปให้ผู้เสียหาย
การสัมมนาครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเวทีเตือนภัย แต่เป็นพื้นที่เปิดประสบการณ์จริง วิเคราะห์ปัญหา เสนอทางออก และเชื่อมโยงองค์ความรู้กับการพัฒนาเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคม "GEN Z UNDER ATTACK" ไม่ใช่เรื่องของ Gen Z เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์
ขอเชิญนักศึกษา เยาวชน ผู้ปกครอง ครู สื่อมวลชน อินฟลูเอนเซอร์ และประชาชนทั่วไป มาร่วมฟังเรื่องจริง รู้ทันกลลวง เรียนรู้วิธีรับมือ และค้นหาคำตอบร่วมกันว่า ใครจะปกป้องคนรุ่นใหม่ในวันที่โลกดิจิทัลไม่ปลอดภัย
ทั้งนี้ ภายในงานจะได้รับชมผลงานนวัตกรรมด้านการสื่อสารของผู้เข้ารับการอบรม บยสส.5 อีก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 2 โครงงาน "แพลตฟอร์มเช็คอินใจ และช่วยเหลือนักเรียนในประเด็นบูลลี่ Talk2US" กลุ่ม 3 โครงงาน "Safe Journalist พูดได้ มีคนฟัง เป็นส่วนตัว" กลุ่ม 4 โครงงาน "เชื่อม เครื่องมือใหม่ช่วยพ่อแม่เข้าใจ เมื่อซีรีย์ Boys love - Girls love เข้ามาในบ้าน" กลุ่ม 6 โครงงาน "พัฒนาระบบตรวจสอบเนื้อหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ Ad Scan" กลุ่ม 7 โครงงาน "เด็กจะหลุดเราฉุดให้อยู่ Connect the Dots - Right Map" และกลุ่ม 8 โครงงาน "นักสืบจุดเสี่ยง : รู้จุดเลี่ยง แจ้งจุดอันตราย เพื่อความปลอดภัยบนถนน"
ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ :
หรือสแกน QR Code
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สถาบันอิศรา โทร. 0 2241 3905, 09 5575 8881