เด็กเล่นสไลเดอร์สุดสนุก แต่อึ้งสิ่งที่ใช้ไถลตัว ยาว 6 เมตร ผู้ใหญ่ยืนถ่ายชิล คนดูหลายประเทศผวาแทน ทำไมไม่มีใครห้าม ?
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ JTBC News รายงานกรณีคลิปไวรัลสุดช็อกที่ถูกพูดถึงในหลาย ๆ ประเทศ หลังปรากฏภาพของกลุ่มเด็กตัวเล็ก ๆ กำลังเล่นสไลเดอร์กันอย่างสนุกสนาน ราวกับกำลังเล่นเครื่องเล่นในสวนสนุก แต่สิ่งที่เด็กกลุ่มนี้นำมาใช้ไถลตัวลงไปนั้นไม่ใช่สไลเดอร์ธรรมดา แต่เป็นงูเหลือมยักษ์ ความยาวประมาณ 6 เมตร
โดยจะเห็นว่าเด็ก ๆ ไม่ได้มีอาการกลัวงูแม้แต่น้อย แถมยังผลัดกันปีนขึ้นมานั่งบนตัวงู และสไลด์ตัวลงมาทีละคน ขณะที่ผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครพยายามไล่งู แถมยังถ่ายคลิปดังกล่าวอย่างสุดชิล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Abdul Azis Albar
ทั้งนี้ ตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย โดยงูเหลือมยักษ์ตัวนี้เป็นงูที่มีคนเลี้ยงไว้ในหมู่บ้าน เด็กที่เห็นในคลิปบางส่วนก็คุ้นเคยกับงูเป็นอย่างดี และมาเล่นบนตัวงูเป็นประจำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Abdul Azis Albar
อย่างไรก็ตามแม้งูเหลือมจะไม่มีพิษ แต่ก็เป็นสัตว์ป่าดุร้าย ที่หากตัวใหญ่พอก็สามารถเขมือบคนลงท้องได้ทั้งตัวสบาย ๆ ทำให้ภาพที่เด็ก ๆ มาเล่นบนตัวงูนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หนักในหลาย ๆ ประเทศ โดยมีผู้คนมากมายที่เกรงว่าเด็กจะได้รับอันตราย แม้จะมีบางส่วนมองว่างูตัวนี้ดูคุ้นเคยกับคนมากก็ตาม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Abdul Azis Albar
ขอบคุณข้อมูลจาก JTBC News