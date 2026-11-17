เซเว่น อีเลฟเว่น เจอปริศนาใหม่ กากบาทที่ป้ายราคา แบบนี้คืออะไร คนรู้เข้ามาตอบจนกระจ่าง แต่ถ้าเอาชัวร์ต้องรอเซเว่นบอกเอง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์ข้อสงสัยหลังเข้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แต่เห็นเมนูที่ต้องการ มีเครื่องหมายกากบาทเขียนเอาไว้ที่ป้ายราคา จึงสงสัยว่า เป็นสัญลักษณ์อะไร
ทั้งนี้ มีหลายคนเข้ามาตอบเฉลยว่า พนักงานทำสัญลักษณ์เอาไว้ ถ้าสินค้านี้หมดล็อตเมื่อไรจะไม่เอามาขายอีก เพราะขายไม่ดี หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นได้
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจะได้รับข้อมูลที่ชัวร์ที่สุด ต้องรอเซเว่น อีเลฟเว่น มาเฉลยเอง