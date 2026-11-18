ทรัมป์ประกาศ ไทยเตรียมยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐฯ ทั้งหมด พร้อมซื้อสินค้าเกษตรอเมริกาเพิ่มกว่า 8.8 หมื่นล้าน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่าไทยจะยกเลิกภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าส่งออกของสหรัฐฯ และลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ภายใต้ข้อตกลงการค้าที่คาดว่าจะสรุปได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์
ทรัมป์ กล่าวเรื่องนี้ขณะร่วมลงนามแถลงการณ์กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย หลังเดินทางถึงกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน
"ไทยจะยกเลิกภาษีสินค้าส่งออกของสหรัฐฯ ทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมานาน" ทรัมป์กล่าว พร้อมระบุว่านี่คือชัยชนะที่น่าทึ่ง และข้อตกลงนี้จะเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้ง 2 ฝ่าย
ทรัมป์ระบุว่า อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี สำหรับรถยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ เภสัชภัณฑ์ เอทานอล และสัตว์ปีกจากสหรัฐฯ จะถูกยกเลิก ขณะที่ไทยรับปากจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เพิ่มอีกราว 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 88,000 ล้านบาท
ข้อตกลงนี้สำคัญต่อไทยอย่างมาก เพราะสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทย คิดเป็นสัดส่วน 24.6% ของการส่งออกทั้งหมดในปีนี้
ภาพจาก MANDEL NGAN / AFP
ย้อนไปเมื่อปี 2568 ไทยเคยถูกสหรัฐฯ ขู่เก็บภาษี 36% ก่อนจะลดลงเหลือ 19% เท่ากับประเทศคู่แข่งหลายประเทศในภูมิภาค จากนั้นในเดือนตุลาคม 2568 ทั้ง 2 ประเทศได้ประกาศกรอบข้อตกลงการค้าเบื้องต้น โดยไทยจะยกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐฯ ราว 99% ทั้งสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร
ด้าน นายอนุทิน มั่นใจว่าข้อตกลงจะพร้อมลงนามในเร็ว ๆ นี้ โดยระบุว่า "ผมเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะเพิ่มพลวัตให้ความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา และเปิดโอกาสใหม่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความเป็นหุ้นส่วนของเราไปไกลกว่าเรื่องการค้าและการลงทุน"
ขอบคุณข้อมูลจาก Reuters