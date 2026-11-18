ไปดูคอนเสิร์ต BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี แต่พอไปถึงหยิบตั๋วออกมากลับพบว่าเป็นซองผ้าป่า รีบไปหน่อย หยิบผิดเลย
เป็นปรากฏการณ์ที่แฟนเพลงร็อกรอคอยมานาน เมื่อ BIG ASS วงร็อกในตำนาน กลับมารวมตัวครบวงพร้อมหน้า ดังนั้น ไม่มีใครอยากพลาดคอนเสิร์ต BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Gumchai Chana เล่าประสบการณ์สั้น ๆ เป็นรูปซองผ้าป่า พร้อมฉากหลังคือ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ว่า "จะบ้า จอดรถ รีบ หยิบผิดซอง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gumchai Chana
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gumchai Chana
เพียงเท่านี้ก็รู้แล้วว่า เจ้าตัวรีบมาดูคอนเสิร์ต BIG ASS แต่พอมาถึงที่หมายกลับพบว่า ตั๋วกระดาษที่หยิบมานั้น กลายเป็นซองผ้าป่า ทำเอาคนแชร์และแซวกันเพียบ ไม่รู้เหมือนกันว่า เจ้าตัวจะกลับไปเอาตั๋วทันไหม ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Gumchai Chana