คู่รักเพิ่งซื้อบ้านหลังแรก ก่อนพบงูโผล่ในบ้านแล้วอย่างน้อย 25 ตัว ขุดใต้บ้านเจอทั้งรังและไข่งู มีอยู่หลายรัง เพื่อนบ้านเผยมีมานานหลายสิบปี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ People รายงานว่า เจสซิกา และโจนาธาน เพอร์รี คู่สามีภรรยาจากเมืองซัลไวซา รัฐเคนทักกี สหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดใจกับสถานีข่าว WKYT หลังพบว่าบ้านในฝันหลังแรกที่ทั้งคู่ซื้อร่วมกัน กลับกลายเป็นสถานที่แห่งฝันร้ายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ เพราะของแถมจำนวนมากที่มาพร้อมกับบ้าน นั่นคืองูจำนวนมากที่อยู่กันเป็นดง ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าไม่เคยได้รับแจ้งมาก่อนเลยว่ามีรังงูหลายรังอยู่ใต้ฐานรากของบ้าน
เจสซิกา เล่าว่า เธอเจองูตัวแรกในเวลา 3 สัปดาห์หลังซื้อบ้าน ขณะกำลังเอาขยะไปทิ้ง "ตอนนั้นฉันอยู่บ้านกับลูกชายแค่สองคน พอเดินออกประตูไปก็เจองูอยู่ที่ระเบียง ฉันรีบโทร. หาสามีทันที แล้วก็โทร. หาพ่อ เพื่อหาใครสักคนมาจับงู"
ภาพจาก Go Fund Me
แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะไม่กี่วันต่อมาก็เจองูอีกตัว และอีกตัวตามมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งประมาณ 1 สัปดาห์หลังเจอตัวแรก โจนาธานกับเพื่อนลงไปที่ห้องใต้ดิน และพบงูตัวโตเต็มวัย 2 ตัว พร้อมลูกงูอีกหลายตัว
นับตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่เมื่อเดือนสิงหาคม ครอบครัวเพอร์รีพบงูในบ้านแล้วอย่างน้อย 25 ตัว บางตัวยาวถึง 1.8 เมตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessie N John Perry
ทั้งคู่ระบุว่า ก่อนจะซื้อบ้านได้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสภาพบ้านแล้ว ซึ่งก็ไม่พบงูในตอนนั้น ทว่าภายหลังเพื่อนบ้านกลับมาบอกว่า ปัญหางูที่บ้านหลังนี้มีมานานหลายสิบปีแล้ว โดยเพื่อนบ้านคนหนึ่งถึงกับพูดว่า "แปลกใจนะที่เจ้าของเก่าไม่บอกพวกคุณว่างูแถมฟรีมากับบ้าน"
ภาพจาก Go Fund Me
ในภาพที่ออกอากาศทาง WKYT ยังเห็นผู้รับเหมาใช้เครื่องมือขุดลงไปใต้บ้าน เพื่อดูว่าปัญหาฝังลึกแค่ไหน ก่อนจะพบรังงูจำนวนหลายรัง พร้อมไข่งูอีกหลายสิบฟอง ทั้งที่เพิ่งวางใหม่และที่ดูเหมือนจะอยู่มาหลายปีแล้ว
โชคยังดีที่งูทั้งหมดไม่มีพิษ โดยในการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน คู่รักเผยว่างูที่เจอเป็นงูสิง แต่ก็ยังอดเป็นห่วงลูกชายวัย 5 ขวบไม่ได้ เพราะงูชอบความอบอุ่น หากมันโผล่เข้าไปในเตียงก็อาจจะพันรอบคอลูกได้
ปัญหานี้ยังทำให้ครอบครัวต้องควักเงินไปไม่น้อย โดยเจสซิกาเผยว่า "เราเพิ่งซื้อบ้านเมื่อเดือนสิงหาคม แต่ตอนนี้เสียเงินไปแล้วหลายพันดอลลาร์ เพื่อแก้ปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องเจอตอนที่ซื้อบ้าน"
แถมครอบครัวถึงขั้นต้องย้ายไปพักโรงแรม หลังเธอเกิดอาการแพนิก "ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ ไม่รู้สึกสบายใจเลย"
ปัจจุบันครอบครัวเพอร์รีหาแมวมาเลี้ยงอยู่หลายตัวเพื่อช่วยไล่งู แต่ก็ยอมรับว่าการเดินตรวจหางูในบ้านทุกวันกลายเป็นกิจวัตรเหมือนงานบ้านไปเสียแล้ว
ภาพจาก Go Fund Me
ภาพจาก Go Fund Me
ภาพจาก Go Fund Me
ขอบคุณข้อมูลจาก People