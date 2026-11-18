แพรรี่ ไพรวัลย์ ถึงกับเดือด ปมหญิงปริศนาถ่ายรูปโอบกอด ฟอร์ด ปกรณ์ พร้อมแคปชั่นเชิงเย้ยหยัน เจ้าตัวลั่นไม่ใช่ตัวตลกของใคร ด้านฟอร์ดรีบชี้แจง ยืนยันไม่ได้เล่นด้วย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร ออกมาโพสต์เดือดวิจารณ์ถึงหญิงสาวรายหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งการถ่ายรูปใกล้ชิดกับ ฟอร์ด ปกรณ์ แฟนหนุ่ม และฉวยโอกาสกอดฝ่ายชาย ก่อนจะนำไปโพสต์ด้วยแคปชั่นในเชิงชู้สาวแล้วยังพาดพิงถึงเธอในเชิงด้อยกว่า มองว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสม และเธอไม่ได้ตลกด้วยกับอะไรแบบนี้
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า อย่า...เคียวค่ะ เอาแค่พองาม กระด... 1,500 มีเยอะแยะ ทำไมไม่ไปซื้อจ๊ะ มดลูกมีแล้ว เหลือสมองหรือเปล่าที่ยังขาดอยู่
แพรรี่ ระบุเพิ่มในคอมเมนต์ว่า "การถ่ายรูปถ่ายอะไร ต่อให้จะดูใกล้ชิด ในฐานะแฟนคลับที่ชื่นชมและซัพพอร์ต ดิฉันรับได้นะคะ แต่การเอามา ภาพลงโซเชียลใส่แคปชั่นพาดพิงเย้ยหยัน ดิฉันรับไม่ได้ค่ะ ดิฉันไม่ใช่ตัวตลกของใคร"
ขณะที่ท็อปคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า "จริง ๆ นี่มองว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องการหึงหวง (ซึ่งมันย่อมเกิดขึ้นได้ตามนิสัยปุถุชนคนเป็นแฟน เป็นเมีย) แต่มองว่า มันคือมารยาทในการให้เกียรติคนอื่นมากกว่า อย่าคิดง่าย ๆ แค่ว่า พูดแซว พูดหยอก เพราะบางเรื่องคนอื่นเค้าก็มีมารยาทมากเกินกว่าจะมองว่าเป็นการหยอกล้อ สำคัญคือ การสื่อสาร
หากเปลี่ยนแคปชั่นเป็น ขออนุญาตคุณแพรรี่ หนึ่งวันนะคะ หรือ วาสนาเมียเขาส่วนเราได้แค่รูป อะไรแบบนี้ ก็อาจจะยังพอ สูดลมหายใจลึก ๆ ได้
แต่แคปชั่นแบบนี้ .... ก็ลองเป็นผัวกูดูค่ะ กูสับผัวกูด้วยค่ะ เปนรัยก่อน อันนี้เสียงในหัว" ซึ่ง แพรรี่ เข้ามาตอบกลับว่า "พี่เขียนได้ดีมากค่ะ เราก็ต้องการแค่นี้"
ด้าน ฟอร์ด ปกรณ์ เข้ามาอธิบายในคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า "ฟอร์ดไม่ได้เล่นด้วยเลยนะครับ แต่จังหวะที่พี่เค้าเข้ามาโอบกอด เราก็ไม่ได้ตั้งตัวและพี่เค้าก็ถ่ายรูปไว้แล้วครับ กลัวจะเข้าใจผิดว่าฟอร์ดเล่นด้วย"
จากนั้น แพรรี่ ได้โพสต์คลิปที่ฟอร์ดโทร. เข้ามาเล่าถึงเรื่องนี้แบบชัด ๆ พร้อมแคปชั่นว่า "มาล่ะ นังตัวต้นเรื่อง