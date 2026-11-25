ทาเคชิ โกลด์ โคราช ประกาศปิดกิจการแบบฉับพลัน 24 พ.ย. กะทันหันไปไหม
ทาเคชิ โกลด์ โคราช ประกาศปิดกิจการแบบฉับพลัน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ลูกค้าช็อก กะทันหันไปไหม
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก Takeshi Gold Korat - ทาเคชิ โกลด์ โคราช มีการประกาศกิจการแบบฉับพลัน ข้อความทั้งหมด มีดังนี้
เรียนลูกค้าทาเคชิ ที่น่ารักทุกท่าน
เราขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของทาเคชิ ที่สาขาโคราช แล้วจะปิดแบบถาวร
เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ บริการลูกค้าชาวโคราชตลอดระยะเวลาอันยาวนาน กว่า 6 ปี
นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของเรา
สุดท้ายนี้ เราขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง สุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการครับ
ทาเคชิ เราทำด้วยใจรัก เสิร์ฟด้วยใจบริการ
ลูกค้าหลายคนเห็นโพสต์แล้วตกใจ ไม่คิดว่าร้านจะไปแบบปุปปัปมาก ไม่มีโอกาสได้ไปกินสั่งลา