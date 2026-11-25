ทีมงานน้าต๋อย เซมเบ้ ฟ้องหมิ่นประมาท 100 คน โดนแช่งให้เสียชีวิต ปมดราม่าพากย์โกคู
ทีมงานน้าต๋อย เซมเบ้ ฟ้องหมิ่นประมาท 100 กว่าคน โดนแช่งให้เสียชีวิต ปมดราม่าพากย์โกคู ใน Dragon Ball ชี้ เป็นเพราะผู้จ้างเป็นคนเลือก ไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เฟซบุ๊ก น้าต๋อยเซมเบ้ FanPage มีการออกแถลงการณ์ถึงการฟ้องร้องคนที่หมิ่นประมาท รายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้
แถลงการณ์จากทีมงานเพจน้าต๋อย
ก่อนอื่น ทางทีมงานขอเรียนชี้แจงว่า น้าต๋อยและพี่หนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ทั้งสองท่านต่างให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี และสำหรับการกลับมารับหน้าที่พากย์เสียงในครั้งนี้ น้าต๋อยไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกด้วยตนเองแต่อย่างใด
ทางทีมงานเข้าใจและเคารพสิทธิของทุกท่านในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนย่อมมีสิทธิแสดงความเห็นที่แตกต่างกันได้อย่างเสรี
อย่างไรก็ตาม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุภาพ ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิของผู้อื่น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางทีมงานพบว่ามีการแสดงความคิดเห็นบางส่วนที่ก้าวข้ามขอบเขตของการวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรง การกล่าวล่วงละเมิดไปถึงบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นในลักษณะสาปแช่งให้เสียชีวิต หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่พากย์เสียงได้อีก
ทางทีมงานเห็นว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง และไม่อาจเพิกเฉยหรือยอมรับให้เกิดขึ้นต่อไปได้
ขณะนี้ ทางทีมงานได้รับความร่วมมือจากผู้ติดตามและเพจต่าง ๆ ในการรวบรวมหลักฐานข้อความและความคิดเห็นที่เข้าข่ายดังกล่าว โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเกือบ 100 ราย ซึ่งหลักฐานทั้งหมดได้ถูกส่งให้ทีมทนายความตรวจสอบและพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้ ทางทีมงานขอยืนยันว่า การดำเนินการดังกล่าวมิได้มีเจตนาปิดกั้นความคิดเห็นที่แตกต่าง หรือห้ามมิให้ผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์น้าต๋อย แต่เป็นการปกป้องสิทธิ ศักดิ์ศรี และความเป็นส่วนตัวของบุคคล รวมถึงครอบครัวที่ไม่ควรต้องตกเป็นเป้าหมายของการคุกคามไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
สำหรับค่าเสียหายที่อาจได้รับจากการดำเนินคดี ทางน้าต๋อยมีความตั้งใจที่จะนำไปสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมที่น้าต๋อยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ทางทีมงานและน้าต๋อยขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกท่านจากใจจริง สำหรับข้อความให้กำลังใจจำนวนมากที่ส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการนักพากย์ ตลอดจนแอดมินจากเพจต่าง ๆ ที่ได้ออกมาแสดงจุดยืน ให้กำลังใจ และช่วยปกป้องน้าต๋อยในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ทุกข้อความ ทุกความห่วงใย และทุกกำลังใจที่ส่งมา ล้วนมีความหมายต่อน้าต๋อยเป็นอย่างมาก และช่วยให้น้าต๋อยมีกำลังใจและรู้สึกดีขึ้นอย่างมากเช่นกัน
น้าต๋อยอยากฝากคำขอบคุณจากใจถึงทุกคนที่ยังรัก ห่วงใย และอยู่เคียงข้างกันเสมอมา
ทางทีมงานเชื่อว่า สิ่งที่น้าต๋อยได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงคำวิพากษ์วิจารณ์เท่านั้น แต่ยังทำให้ได้เห็นถึงความรัก ความผูกพัน และมิตรภาพอันอบอุ่นจากผู้คนมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายอย่างยิ่ง
ขอบพระคุณทุกกำลังใจจากใจจริงครับ
ด้วยความเคารพ