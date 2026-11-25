ส่องสาเหตุพีค ทำ หนุ่ม กรรชัย จ่อตัดโบนัส แอดมินโหนกระแส แต่เจอเมนต์โต้ไม่แผ่ว
หนุ่ม กรรชัย ขู่ตัดโบนัสแอดมินโหนกระแส หลังโพสต์ภาพภาวะหัวใจสลาย หลังแมตช์ แดงเดือด ที่แมนยู พ่าย ลิเวอร์พูล 0-4 แถมตอบกลับสุดแสบ
กลายเป็นอีกหนึ่งแมตช์ใหญ่ที่กองเกียร์ทั้งสองทีมต่างอารมณ์สุด ๆ สำหรับศึกแดงเดือด ลิเวอร์พูล - แมนยู ครั้งล่าสุด ที่เจ้าบ้าน หงส์แดง เอาชนะ ปีศาจแดง ไปอย่างขาดลอย 4-0 งานนี้เรียกว่าแฟน ๆ แมนยู ยิ่งกลุ้มใจ เพราะแม้จะเปลี่ยนโค้ชแล้ว แต่ผลงานยังคงไม่ฟื้น จนอันดับตอนนี้ยังอยู่โซนท้ายตาราง
ล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2569) เพจเฟซบุ๊ก โหนกระแส รายงานข่าวชวนพีค หลังเพจ สมิติเวชให้ความรู้ "ภาวะหัวใจสลาย" พร้อมทำกราฟิก 4-0 จนทำเอาแฟนผีแดงยิ่งสะเทือนใจซ้ำกว่าเดิม
ปรากฏว่า หนุ่ม กรรชัย บอสรายการ โหนกระแส ซึ่งเป็นแฟนแมนยู โผล่มาคอมเมนต์ทันทีจนแอดมินอาจมีสะดุ้ง ระบุว่า "เสนอข่าวนี้ กูบอกเลย ปีนี้ไม่มีโบนัส หัวใจมึงจะได้สลายบ้างไอ้แอด"
งานนี้ แอดมินเพจโหนกระแส ตอบกลับว่า "เห็นว่าลาไปเป็นนายแบบ ยังจะเห็นอี๊กกกกก ! มันเป็นงานนะพ่อนะ หายอดเอนเกจฯ แมนยูทั้งใจ !!! ยังไงก็แชมป์....................... (เปี้ยนชิพ)
เท่านั้นไม่พอ เพจอีเจี๊ยบ เลียบด่วน หนุ่ม กรรชัย ยังหยิบคอมเมนต์มาขยี้ต่อ ระบุว่า "ตัดโบนัสพนักงานเพราะสิ่งนี้!! กูไปเห็นมาว่า เฮียหนุ่มสะเทือนใจกับการกระทำของแอดมินโหนกระแสที่ทำข่าว "4-0" ภาวะหัวใจสลาย แล้วเฮียไปเมนต์ว่าไม่ได้โบนัส จะได้หัวใจสลายบ้าง!!
คนใจร้ายยย ทำไมทำกับเด็กหงส์แบบนี้ แอดมินโหน มาเอาโบนัสที่กูนะ กูขอกับพี่สรยุทธให้
ร้อนถึง หนุ่ม กรรชัย ต้องเข้ามาเมนต์โต้สั้น ๆ ว่า "สาระแนนะมึงอ่ะ" กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์เรียกเสียงฮาจากชาวโซเชียลเพียบ