CP ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ จ่อยุติธุรกิจ 7-Eleven ในกัมพูชา ตั้งแต่ 25 ธ.ค. 69
CP ALL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ่อยุติธุรกิจ 7-Eleven ในกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ IDR 24/2569 เรื่อง การยุติการดำเนินธุรกิจ 7-Eleven ในราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยบริษัทฯ แจ้งว่า จะยุติการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การยุติการดำเนินธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และเจ้าของสิทธิเครื่องหมายการค้า 7-Eleven
หนังสือฉบับนี้ลงนามโดย นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
ขอบคุณข้อมูลจาก CP ALL