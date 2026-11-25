น้ำแข็ง ทิพวรรณ เดือด เช็กเกลียวใส่หนุ่มหื่นเต็มหน้า สุดทนโดนเอื้อมมือจับหน้าอกบนเวที
น้ำแข็ง ทิพวรรณ สุดทน เจอหนุ่มมือไวเอื้อมจับหน้าอกกลางคอนเสิร์ต ไม่ปล่อยผ่าน ลงเวทีไปจัดการ ถีบใส่เต็มแรงหลังอีกฝ่ายโดนรวบ
กลายเป็นประเด็นชวนตกใจที่เกิดกับ น้ำแข็ง ทิพวรรณ นักร้องลูกทุ่งอินดี้ชื่อดัง เมื่อล่าสุด (24 พฤศจิกายน 2569) เกิดเหตุชายรายหนึ่งเข้ามาลวนลามจับหน้าอก ขณะกำลังแสดงคอนเสิร์ตในงานที่บ้านบึง จ.ชลบุรี
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ น้ำแข็ง ทิพวรรณ กำลังจับมือทักทายแฟนเพลงที่เข้ามาใกล้ขอบเวที แต่จู่ ๆ กลับมีชายรายหนึ่งอาศัยจังหวะดังกล่าวเข้ามาประชิด ก่อนเอื้อมมือมาจับหน้าอกของนักร้องสาว จนเกิดเหตุชุลมุนขึ้น ก่อนที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวชายรายดังกล่าวไว้ได้
ภายหลังชายคนดังกล่าวสำนึกผิด ยกมือไหว้ขอโทษ ก่อนที่ น้ำแข็ง ทิพวรรณ จะทนไม่ไหว ถีบเข้าไปที่ใบหน้าเต็มแรง
ด้าน น้ำแข็ง ทิพวรรณ ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ พร้อมระบุข้อความว่า "หนูขอโทษนะคะ แต่หนูอดไม่ได้จริงๆ กล้ามากเดินมากำนมกู"
หลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ต่างมีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้กับ น้ำแข็ง ทิพวรรณ กันเป็นจำนวนมาก พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าเข้าใจความรู้สึกของนักร้องสาว เพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร และถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าไม่ควรล่วงเกินศิลปินหรือบุคคลอื่นในลักษณะเช่นนี้