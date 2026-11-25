เมื่อเจ้านายบอกให้พนักงาน แต่งตัวตามระเบียบ เห็นชุดที่ใส่ แทบขำลั่นออฟฟิศ
สงสัยจะเข้าใจกันคนละระเบียบ เมื่อเจ้านายบอกให้พนักงาน แต่งตัวตามระเบียบ เห็นชุดที่ใส่ แทบขำลั่นออฟฟิศ
ผู้ใช้ TikTok @chang_kanthoe ได้เผยภาพแชตของหัวหน้างาน พิมพ์แจ้งบอกให้พนักงานแต่งตัวตามระเบียบ มาทำงานที่ออฟฟิศ ทุกคนรับทราบและเข้าใจกันเป็นอย่างดี จนกระทั่งมาเห็นตอนอยู่ที่ออฟฟิศ เหมือนพนักงานจะเข้าใจคนละแบบกับหัวหน้างาน น่าจะหมายถึงแต่งตัวให้ถูกระเบียบ แต่พนักงานเล่นเอาระเบียบวาทะศิลป์มาไว้ในออฟฟิศเลยทีเดียว จัดเต็มกันแทบทุกคน
ภาพจาก TikTok @chang_kanthoe