นาทีตะขาบไซซ์มหึมาเลื้อยเกาะเสื้อ ทำชาวเน็ตเสียวสันหลังวาบทั้งโซเชียล
ยิ่งกว่าคุณยายวรนาฏ นาทีตะขาบไซซ์มหึมาเลื้อยเกาะเสื้อ ทำชาวเน็ตเสียวสันหลังวาบทั้งโซเชียล
เฟซบุ๊ก Tenebres Nunkheshan ได้เผยภาพตอนเข้าร้านขายสัตว์เลื้อยคลานแทบทุกชนิด แล้วยิ่งไปกว่านั้น มีตะขาบที่ขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่ขายด้วย สาวท่านนี้กลายเป็นต้นไม้ให้ตะขาบได้เกาะและเลื้อย หลังจากที่เจ้าของร้านเอามาวางไว้ตรงด้านหลัง เห็นแบบเต็ม ๆ ตา ทำเอาผู้คนพากันขนลุกซู่ทั้งโซเชียล นับถือในความกล้าของหญิงสาวท่านนี้ ที่ยอมให้ตะขาบมาเกาะบนตัว
นอกจากนี้ตะขาบเป็นสัตว์มีพิษ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญและระมัดระวังเป็นพิเศษ
ภาพจากเฟซบุ๊ก Tenebres Nunkheshan