สตรีมเมอร์หูแมวสุดแบ๊ว ส่องตัวจริงหลังกล้อง ต่างกันสุดพีค คนแซวสายเปย์ว่าไง ?
สตรีมเมอร์จีน หน้ากล้องดูเป็นสาวน้อยหน้าหวาน แต่สภาพจริงหลังกล้องทำคนอึ้ง แห่แซวสนั่น คนเปย์อันดับ 1 รู้ความจริงแล้วจะร้องไหม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อ AI เติบโตขึ้น แอปฯ แต่งรูปต่าง ๆ ก็พัฒนาตามไปด้วย จนปรับเปลี่ยนคนหลังกล้องได้ทั้งหน้าและเสียง แนบเนียนจนยากจะแยกได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่สตรีมเมอร์ต่าง ๆ จะหันมาใช้ AI หรือฟิลเตอร์ต่าง ๆ ช่วย จนบางครั้งก็ทำให้ดูสวยหล่อต่างไปจากตัวจริงอย่างสิ้นเชิง
ล่าสุดเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับความสนใจขณะนี้ เมื่อผู้ใช้บัญชี X @goodming258 ได้โพสต์คลิปเปรียบเทียบภาพในไลฟ์ กับตัวจริงของสตรีมเมอร์หญิงรายหนึ่ง พร้อมส่ายหัวแซวว่า "คนที่เปย์อันดับ 1 รู้ความจริงแล้วจะร้องไห้ไหม ?"
จากโพสต์มีภาพของสตรีมเมอร์สาวน้อยหน้าตาน่ารัก ใส่หูแมว นุ่งกระโปรงสั้น เต้นตามเพลงอยู่หน้าโทรศัพท์มือถืออย่างร่าเริง เรียกแฟน ๆ เข้ามาชมไม่น้อย แต่สภาพจริงหลังกล้องเธอคนนี้กลับเป็นหญิงวัยกลางคน ที่ไม่ได้ดูเหมือนกับคนในไลฟ์เลย
ระหว่างไลฟ์ยังมีช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวเอามือปิดหน้าอย่างเขิน ๆ เพราะมีคนเดินผ่านเข้ามาทัก ช่วยตอบให้ตอนที่เธอตะโกนถามคนในไลฟ์
หลังคลิปถูกเผยแพร่ ชาวเน็ตจำนวนมากพากันแซวว่า "ไม่แน่อาจมีคนชอบแนวนี้ก็ได้" และ "ฟิลเตอร์คือกระจกวิเศษ" ขณะที่บางคนก็ชื่นชมว่า "พี่สาวตั้งใจเต้นหาเงิน ต่อให้ตัวจริงจะหน้าตาไม่ดีเท่าในไลฟ์ก็น่านับถือ"