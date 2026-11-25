ลาว หลุดพ้นสถานะ ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด อย่างเป็นทางการ หลายทศวรรษแห่งการพัฒนา
UNGA มีมติให้ ลาว พ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด อย่างเป็นทางการ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญระดับชาติ อัตราความยากจนลด เหลือราวร้อยละ 15
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) มีมติให้ลาวพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดอย่างเป็นทางการ
บทความแสดงความคิดเห็นที่เขียนร่วมกันโดย อนุพาบ วงหน่อแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของลาว และ บาโคดีร์ บูร์คานอฟ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำลาว ระบุว่า การเลื่อนสถานะดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญระดับชาติ และเป็นบทสรุปของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายทศวรรษ
กระทรวงการต่างประเทศลาว เผยแพร่บทความระบุว่า รัฐบาลลาวกำหนดให้การขจัดความยากจนและการหลุดพ้นจากสถานะ "ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด" เป็นวาระสำคัญระดับชาติมาตั้งแต่ปี 2543
จนกระทั่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ลาวบรรลุเกณฑ์การหลุดพ้นจากสถานะดังกล่าวครบทั้ง 3 ประการ และรักษาระดับเกณฑ์เหล่านั้นไว้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
สำหรับหลักเกณฑ์หลุดพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด คือ
- รายได้ต่อหัว
- ทุนมนุษย์
- ความเปราะบางทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้พบว่า อัตราความยากจนระดับประเทศของลาว ลดลงจากร้อยละ 46 ในปี 2536 เหลือราวร้อยละ 15 ในปัจจุบัน ขณะที่อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ลดลงจากมากกว่า 100 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย ในปี 2543 เหลือราว 40 ราย ในปี 2565
ส่วนเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.6 ต่อปี ระหว่างปี 2558-2568
ทั้งนี้ กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประกอบด้วยประเทศมากกว่า 40 แห่ง ที่เผชิญความท้าทายเชิงโครงสร้างต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัว